Són moltes famílies les que es beneficien de la paga extra d'estiu de les pensions per poder respirar econòmicament durant les vacances. I per això hi ha molta expectació cada any i, sobretot, nervis per aconseguir que aquell dia arribi com més aviat millor.

La pensió mitjana de jubilació a Catalunya es dispara al maig Ara bé, sabeu que aquest any la data d'ingrés ha canviat? Pren nota i apunta el dia en què (probablement) cobris la paga extra aquest mes de juny. Nova data d'ingrés de la paga extra d'estiu de les pensions Fins ara, la Tresoreria General de la Seguretat Social donava l'ordre d'ingrés perquè la paga extra i l'ordinària del mes de juny arribés a la cartilla el dia 27. En canvi, aquesta data s'ha avançat: els pensionistes porten uns quants mesos cobrant la seva pensió entre el 22 i el 23 de juny (llevat de festiu). Per això tots els entesos apunten al dia 22 de juny com a data d'ingrés de la paga extra d'estiu. La despesa en pensions puja un 4,8% i torna a marcar rècord amb 10.810 milions Tingues en compte que si reps 12 pagues anuals, i no 14 (el que es coneix com a paga prorratejada), no rebràs aquesta quantitat extra al teu compte bancari perquè ja es divideix mes a mes en cadascuna de les teves mensualitats.