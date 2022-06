Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona han recollit durant el 2021 96.000 tones de fruita, una xifra rècord des de la creació de la IGP. Les tres empreses que les cultiven (Girona Fruits, Giropoma Costa Brava i Fructícola Empordà) han apuntat que aquest rècord es deu sobretot a la climatologia favorable que van tenir durant l'any passat, l'absència de pedregades i d'episodis de vents. De fet, els productors remarquen que més enllà de la quantitat, la qualitat de la poma del 2021 ha estat molt bona. Les previsions inicials que tenien els productors era recollir 84.580 tones, que ja suposava un 16% més que l'any anterior. Després de tancar la temporada, però, han vist que el balanç supera la previsió inicial.

Aquestes xifres es van anunciar durant l'assemblea dels tres productors de Poma de Girona. Es tracta d'una reunió anual que no es feia de forma presencial des del 2019 a causa de la pandèmia. Aquest any, però, s'han tornat a reunir i han recuperat els premis Poma de Girona, que havien creat just el 2019. Aquest any el guardó s'ha donat al cuiner Joan Roca pel suport i difusió que fan els tres germans dels productes de proximitat.

La IGP Poma de Girona compta amb gairebé 80 socis productors que representen un total de 1.700 hectàrees productives distribuïdes entre les comarques del Baix Empordà, l‘Alt Empordà, la Selva i el Gironès