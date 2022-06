Aval jurídic al decret que veta els percentatges lingüístics a les aules

El Parlament podrà ratificar amb una àmplia majoria de 106 diputats (el 78% de l’hemicicle) el decret del Consell Executiu que acompanya la nova llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials a l’educació no universitària després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat per unanimitat que «l’omissió de la declaració del castellà com a llengua vehicular» no vulnera la Constitució ni l’Estatut.

La maniobra de Vox, Cs i PPC no ha frenat la convalidació, a temps, de l’acord que van tancar PSC, ERC, Junts i comuns, ja que el decret que rebutja els percentatges de castellà i de català a les escoles de Catalunya va entrar en vigor el 30 de maig, com requeria el TSJC. Tot i això, es preveu que les dretes continuïn la seva batalla al Constitucional quan el decret sigui convalidat, previsiblement la setmana que ve. El decret rebutja els percentatges de català i castellà a les aules i estableix que la conselleria d’Educació validarà els projectes lingüístics de tots els centres educatius de Catalunya, eximint així les direccions de les escoles i instituts de possibles responsabilitats legals. L’objecte del decret és «fixar els criteris aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius públics i dels centres educatius privats que estan sostinguts amb fons públics».