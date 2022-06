Ni les millors previsions indicaven que els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IPG) Poma de Girona arribessin a una xifra de rècord en la recollida de l’any passat, fins a arribar a les 96.000 tones de fruita. Les tres empreses gironines que formen part del gremi -Girona Fruits, Giropoma Costa Brava i Fructícola Empordà- tenien unes previsions inicials de 84.580 tones, cosa que ja suposava que la recollida augmentés un 16% respecte al 2020. Unes xifres que, finalment, van superar, de llarg totes les expectatives.

Des de la fundació d’aquesta cooperativa entre les tres companyies l’any 1987, no s’havia arribat mai a uns números de recollida tan elevats. Això és deu a «una climatologia molt favorable», apuntava Jaume Armengol, president de Poma Girona. I no només això, sinó que «vam tenir un bon quallat de la flor i vam poder aprofitar tota la producció» el que va provocar que «a més de la quantitat» es tingués «una bona qualitat» en el producte.

En els últims anys, el 2019 i el 2020, les collites no van ser tan bones a causa de les condicions meteorològiques adverses. En canvi, l’any passat, les temperatures suaus i períodes relativament poc secs durant els mesos de collita, sumat a l’absència d’episodis de vent, grans pedregades, va fer que se superés la més bona de les previsions. La proximitat del mar Mediterrani i dels Pirineus també fa que les plantacions gaudeixin d’un clima privilegiat, com va ser el cas de l’any passat. Tot això va fer que, a més, la qualitat de la poma fos més alta, a part de tenir un tamany més gran, un color més viu i fos més dolça. Tot això, va fer que la temporada de recollida dels fruits fos molt bona i «és significativa del fet que el sector de la poma està en constant innovació i demostra la resiliència dels productors en el context actual que estem», afirmava Armangol.

El president de Poma de Girona va dir tot això en l’assemblea anual de socis que es va fer divendres passat i que es va celebrar a l’hotel La Costa Beach & Golf Resort. Era la primera vegada, des de l’esclat de la pandèmia el 2020, que se celebrava de forma presencial. La IGP està formada per tres empreses: Girona Fruita, de Bordils, Giropoma Costa Brava, d’Ullà, i Fructícola Empordà, de Sant Pere Pescador. En total, són setanta-vuit els socis productors que abracen un total de 1.700 hectàrees que estan distribuïdes en gran part de les comarques gironines, concentrades al Baix Empordà, l’Alt Empordà, la Selva i el Gironès. En l’acte de divendres hi van assistir Jordi Camps, diputat de Promoció Econòmica Local de la Diputació de Girona, Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials de la Generalitat i Jaume Fontdevila, conseller comarcal de Règim Interior.

La Poma de Girona ofereix un producte de qualitat, segur, de confiança i sostenible que li ha valgut per ser reconegut internacionalment. Els controls estrictes i la implantació de sistemes de traçabilitat són un altre segell d’identitat dels gairebé vuitanta productors que formen l’entitat. Uns productors que, al mateix temps, són fructicultors molt qualificats que empren tècniques de producció integrada i que és respectuosa amb el medi ambient i la sostenibilitat.

El Celler de Can Roca va ser el guanyador de la segona edició dels Premis Poma de Girona per tot el suport i la difusió que fan els tres germans Roca dels productes de proximitat i per la cooperació que han fet sempre amb l’associació. Va ser Joan Roca qui va recollir el guardó i va destacar que «el producte de Poma de Girona està a la nostra cuina des de fa molts anys, el tenim molt present i ens enorgulleix molt tenir un producte de tanta qualitat».