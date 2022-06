Els accionistes de Colonial han aprovat aquest dimarts en la junta general el repartiment d’un dividend de 0,24 euros per acció, el 10% més, cosa que suposarà un dividend total màxim de 129,5 milions d’euros. Pere Viñolas, conseller delegat de Colonial, ha destacat durant la junta la «solidesa dels fonamentals» i l’adequat pla estratègic basat en l’aposta per actius immobiliaris al centre de les ciutats. Els primers mesos de l’any per a Colonial estan confirmant la tendència positiva dels resultats a tancament del 2021, i inicia l’any amb noves adquisicions, mantenint el caràcter inversor que la companyia va mostrar el 2021. A l’OPA realitzada per Colonial el 2021 per elevar la participació en la seva filial francesa SFL, s’hi uneix en els primers mesos de l’any una nova inversió de 500 milions d’euros. La seva destinació és l’adquisició de l’edifici 91 Pasteur, de prop de 40.000 metres quadrats, al centre de París i la compra, ja tancada el 2021, de la seu del Grupo Danone a Barcelona.

Grupo Colonial és una socimi o societat immobiliària cotitzada a la borsa espanyola líder en el mercat d’oficines ‘prime’ a Europa, present a les principals zones de negoci de Barcelona, Madrid i París amb una cartera d’oficines ‘prime’ de més d’un milió de metres quadrats i un valor d’actius sota gestió de més de 12.400 milions d’euros. Respecte dels resultats en aquests primers tres mesos del 2022, la companyia ha presentat un resultat net i benefici amb creixements interanuals de doble dígit, i uns nivells de contractació que ascendeixen a 51.000 metres quadrats i se situen molt per sobre de les xifres durant el període precovid. Colonial ha tancat el primer trimestre de l’any amb un resultat net de 28 milions d’euros, i un resultat net recurrent de 36 milions, a més d’uns ingressos per rendes de 82 milions d’euros i un ebitda de 58 milions. Les perspectives a futur són positives segons la direcció de Colonial. El 2022 entraran en explotació més de 49.000 metres quadrats a Madrid i París, amb un impacte significatiu en els ingressos del Grupo Colonial (Velázquez 86d, Miguel Angel 23 i Biome). El Grupo Colonial té diverses palanques de creixement que li permetran incrementar els seus ingressos fins als 510 milions d’euros. En particular es poden identificar set palanques de creixement: l’increment de la participació de Colonial en SFL, el potencial de reversió en la cartera de contractes, la cartera de nous projectes i el programa de renovacions, el programa d’adquisicions, la captura d’alts nivells d’indexació i finalment l’acceleració de creixement de rendes per a actius Grau A en zones CBD. L’exercici 2021 La immobiliària va aconseguir l’any passat la segona xifra comercial més gran de la seva història (+170.000 metres quadrats de nous contractes firmats, cosa que va representar un augment de la contractació del 75% i un +114% en termes econòmics respecte a l’any anterior), el creixement del valor dels seus actius (fins als 12.436 milions d’euros, +6% comparables) i la millora del finançament amb allargament dels terminis i reducció dels costos. La liquiditat es va situar en els 2.400 milions d’euros. Els ingressos en termes comparables van créixer el 2% fins als 314 milions d’euros, un resultat recurrent de 128 milions i un benefici net final del grup de 474 milions. Colonial va portar a cap el 2021 l’entrega de dos projectes ‘prime’ al CBD de París i Barcelona, que garanteixen unes rendes a llarg termini d’11 milions d’euros amb clients d’alt nivell. A Barcelona, Diagonal ha prellogat el 100% de Diagonal 525 (5.700 metres quadrats) a Naturgy, i a París, ha prellogat la totalitat de 9.000 metres quadrats a Goldman Sachs. Respecte a la resta de projectes, Colonial ha tancat el 2021 més de 79 milions d’euros de lloguers addicionals, que s’incorporen al compte de resultats recurrent, i mostra avanços significatius en el lloguer del seu programa de renovacions i duplica en sis mesos les rendes fins a arribar als 17 milions d’euros de lloguers actualitzats.