Als tripulants de cabina (TCP) de Ryanair s’hi afegeixen ara els d’EasyJet que preveuen fins a nou jornades de vaga durant el mes de juliol en protesta perquè l’empresa reconegui les mateixes condicions laborals que en altres països europeus. El sindicat USO ha convocat els 450 assistents de vol de la companyia britànica a Espanya a secundar aturades de 24 hores els pròxims 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 i 31 de juliol als aeroports del Prat, Màlaga i Palma.

«L’empresa no té interès a negociar la millora de les condicions laborals dels tripulants a Espanya, perquè tinguem les mateixes condicions de treball que els que operen en altres bases europees com França i Alemanya», assegura en un comunicat el secretari general d’USO a EasyJet Màlaga, Miguel Galán. Segons el sindicat, la negociació del II Conveni Col·lectiu es troba en situació de bloqueig. Aquest dimarts està prevista la mediació en el SIMA en la qual USO espera arribar a un acord o el compromís per avançar en la negociació del conveni.

Segons USO, en l’actualitat els tripulants de cabina d’aquesta aerolínia tenen un salari base de 950 euros, més un de variable que depèn de les hores de vol. La quantitat base és 850 euros inferior a la dels TCP de França o Alemanya. «Les nostres bases estan en ciutats molt cares i amb el salari base amb prou feines cobrim el lloguer o la hipoteca. Espanya té el salari base més baix per als seus tripulants de totes les bases d’EasyJet a Europa», explica Galán. «Si voles moltes hores, pagues les factures, però a costa de reduir el temps de descans i fer un nombre més elevat d’hores de vol», afegeix.

Entre les millores que USO reivindica per al nou conveni col·lectiu a EasyJet hi ha l’increment del salari bàsic, sense disminucions salarials en l’import d’hores de vol; incloure el pagament del complement d’antiguitat; un increment salarial segons l’IPC durant la vigència del conveni; retribució de les hores de formació; abonament dels costos de manutenció dels tripulants en els «cursos de refresc» fora del territori nacional; limitació de temps de vol similar a la d’altres països per afavorir el descans de les tripulacions i la conciliació; la renovació anual de tota la uniformitat i que s’hi inclogui també el calçat, entre d’altres.

Vaga a Ryanair

Les aturades a EasyJet se sumen a les dels tripulants de cabina de l’aerolínia irlandesa Ryanair previstes els dies 24, 25, 26 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol en totes les bases de la companyia a Espanya (Madrid, Barcelona, Màlaga, Alacant, Sevilla, Palma, València, Girona, Santiago de Compostel·la i Eivissa) a les quals es van afegir en els últims dies els sindicats de Bèlgica, Portugal, França i Itàlia. Els sindicats belgues ACV PULS i CNE, i el portuguès SNPVAC, han convocat aturades els dies 24, 25 i 26 de juny. A França, el sindicat SNPNC ha convocat vaga el 25 i 26 de juny, mentre que, des d’Itàlia, UILTRASPORTI i FILT-CGIL ho han fet el 25 de juny. El motiu de la protesta en tots els casos és que la ‘low cost’ continua sense aplicar la legislació laboral de cada país als seus tripulants de cabina.