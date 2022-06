L’economia catalana va bé però s’acosten moments complicats. El conseller d’Economia i Hisenda del Govern, Jaume Giró, va destacar ahir «la resiliència de les empreses i l’economia catalana» però va alertar del cúmul d’incerteses que planen per al futur en el que va descriure com un «canvi de fase» marcada per la imprecisió de les previsions. Per a Giró, els indicadors han demostrat que els fonaments de l’economia catalana són sòlids, malgrat que les fonts de finançament de l’Estat «condicionen el creixement» (en referència al dèficit crònic de la inversió pública a Catalunya).

Giró, que va clausurar l’acte de presentació de l’Informe anual de l’economia catalana 2021, va reconèixer que el repte més important davant la nova conjuntura internacional és la inflació. Va defensar l’estratègia del Banc Central Europeu d’establir com a prioritat mantenir els preus estables: «El BCE no pot permetre una inflació superior al 2%, encara que això comportarà inevitablement frenar l’activitat econòmica». Per això, Giró va augurar que «alguns països europeus entraran en recessió» en aquesta lluita per frenar la inflació. «L’única recepta per fer front a un escenari com el que tenim davant és reforçar els nostres fonaments, i això ja s’ha de començar a veure en l’elaboració dels Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023», va assegurar. Per al conseller, el segon fenomen econòmic que caracteritza aquest nou context és la consolidació de models industrials verticals producte d’una situació en què els processos de deslocalització donen pas a la relocalització de la indústria. «Els models industrials basats en estocs mínims estan donant senyals d’esgotament i donen pas a nous models de producció. Crear una indústria europea de microxips a Catalunya va en aquesta línia», va afegir.

Inestabilitat geopolítica

En el marc d’aquest nou context econòmic internacional, el conseller també va afegir la creixent inestabilitat geopolítica que incrementa el risc d’un proteccionisme més gran per part dels estats «que no es veia des de la caiguda del mur de Berlín». Per tot aquest cúmul de canvis, l’economia internacional i la catalana en particular treu el cap a un període d’«aigües braves» que només és possible afrontar, segons la seva opinió, mitjançant el reforç dels fonaments de l’economia, com l’aposta per la investigació i el desenvolupament, apostar per empreses que creïn ocupació, reforçar l’equilibri territorial i desenvolupar mecanismes de suport especials per a l’activitat empresarial.

L’informe sobre l’economia catalana de 2021 destaca especialment el paper fonamental que han de tenir el turisme i la internacionalització de l’economia en la ràpida recuperació després de la pandèmia i l’inici de la guerra d’Ucraïna.