Mor el president d’Optimus, Joaquim Pla i Massanet

El president de l’empresa Optimus SA, Joaquim Pla i Massanet, ha mort a Girona als 85 anys. Pla i Massanet representava la segona generació d’aquesta empresa familiar dedicada a la fabricació i distribució d’equips de megafonia i comunicació. La companyia va ser fundada pel seu pare i el seu oncle, Joaquim i Manel Pla i Mir, i ell la va gestionar juntament amb el seu cosí, Lluís Pla i Masmiquel. Des de la seva jubilació, l’any 2004, l’empresa està gestionada pel seu fill, Joaquim Pla i Olivé, i el seu nebot, Lluís Pla i Barbero.

L’empresa va néixer l’any 1933, quan Joaquim i Manel Pla van obrir una petita botiga i taller de reparació de ràdios a Girona. Més endavant es van acabar introdiunt també en l’àmbit de la fabricació, i durant els anys quaranta van obrir una fàbrica al carrer de Barcelona. Posteriorment, durant els anys 50, van començar a fer televisors, i el 1962 van adoptar oficialment el nom d’Optimus, que és el que han mantingut fins a l’actualitat.

Lideratge als anys 70

Pla i Massanet va entrar a la direcció de l’empresa durant la dècada als 70, al costat del seu cosí, Lluís Pla i Masquimel. Entre tots dos van iniciar i consolidar l’expansió de la companyia a la resta de l’Estat, tot apostant també per la internacionalització.

Aquesta estratègia d’expansió comercial va obtenir molts bons resultats, ja que les vendes van créixer a nivells extraordinaris. Pel que fa a les exportacions a l’estranger, van fer negocis amb països asiàtics i van tancar contractes amb empreses japoneses com Aiphone i Toa per a la fabricació d’elements complementaris per als aparells.

Al llarg dels anys noranta van començar a fer productes més personalitzables i configurables, mentre que el 2000 van tirar endavant noves ampliacions de més de 2.500 metres quadrats repartits en cinc plantes.

Després de la mort de LLuís Pla i Masmiquel l’any 2001, Joaquim Pla i Massanet es va jubilar l’any 2004, tot deixant pas a la tercera generació, formada per Joaquim Pla i Olivé i Lluís Pla i Barbero, que són els que actualment lideren l’empresa.

La missa de comiat en memòria de l’empresari tindrà lloc avui, a partir de dos quarts de dotze del migdia, a l’església de Santa Susanna del Mercadal de Girona.