La reforma del sistema de cotització perquè els treballadors autònoms cotitzin en funció dels seus ingressos entra en la fase definitiva. En la reunió d’ahir el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social va acostar postures amb les organitzacions més representatives del col·lectiu i diverses fonts presents al conclave auguren el tancament de la negociació entre dilluns que ve o el següent.

El ministre José Luis Escrivá s’ha obert a rebaixar la quota als autònoms d’alts ingressos -no la dels ingressos més alts- per atraure així ATA, l’organització vinculada a la CEOE. I, per l’altra banda, pondera per a la seva propera proposta rebaixes també de la quota mínima i així seduir Upta i Uatae, vinculades als sindicats UGT i CCOO, respectivament. Segons l’última oferta que Escrivá s’ha compromès a canviar, la quota màxima estava en 565 euros i la mínima en 245 euros mensuals.

«S’han fet importants avenços», va traslladar la Seguretat Social en un breu comentari després de la reunió d’ahir. Hi ha poc temps perquè el compromís signat amb la Unió Europea va ser tenir tancada aquesta reforma abans del 30 de juny. «Hem tingut punts de trobada», va manifestar el president d’ATA, Lorenzo Amor, després de la reunió. Una reacció notablement diferent de la de trobades anteriors i que mostra l’acostament entre les posicions patronals i les de l’executiu.

«Esperarem la proposta que ens enviï el Govern», va apuntar Amor. Escrivá ha anat modulant la seva reforma perquè la patronal entrés a l’acord, passant inicialment d’un canvi de cotitzacions a desplegar a nou anys vista i amb quotes de fins a 1.125 euros, passant a l’actual format, que implica un canvi a tres anys i amb la quota màxima a 565 euros mensuals.