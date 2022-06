Posar la rentadora a la nit ja no és el més barat

Posar una rentadora a la nit ja no és sinònim d'estalvi. Un any després que el Govern i la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) revolucionessin la factura elèctrica en dividir el preu de la llum segons l'hora del consum i quan molts consumidors havien adaptat ja els seus hàbits per consumir electricitat a la nit, l'anomenada 'excepció ibèrica' dona un tomb a una realitat que ha durat poc. El període nocturn passa a ser un dels més cars del dia, després de l'hora punta per excel·lència, entre les 21 i les 22 hores, mentre que el període de preus baixos es redueix a les primeres hores de la tarda, entre les 15 i les 17 hores, tal com publica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.