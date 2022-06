Brots verds en la indústria automobilística espanyola. Després d’un inici d’any complicat per la crisi dels xips, l’escassetat de components i les complicacions generades per la guerra d’Ucraïna, les fàbriques espanyoles van tancar el maig en positiu, amb una producció total de 183.830 unitats, un 0,5% més respecte al mateix mes de l’any passat, segons dades aportades per la patronal Anfac. Malgrat la millora, entre gener i maig van ser 902.680 unitats les fabricades al país, un 12,6% menys respecte a l’any passat i un 30% menys respecte al 2019.

Del total de vehicles fabricats al maig, 159.608 van ser turismes, un 1% més, mentre que 24.222 van ser vehicles comercials i industrials, un 2,6% menys. Per propulsió, els vehicles alternatius –elèctrics, híbrids, híbrids endollables i híbrids de gas– van tornar a disparar-se, cosa que consolida la seva tendència positiva en un context generalitzat de caiguda, amb 26.108 unitats, un 25,4% més, que arriba ja a una quota productiva del 14,2%. Dels 26.108 vehicles alternatius, els vehicles endollables van comptabilitzar 23.570 unitats produïdes, un 32,3% més, cosa que suposa una quota productiva del 12,8%. En l’acumulat de l’any són 105.394 els vehicles elèctrics i híbrids endollables acoblats a Espanya, un 19% més. Segons explica José López-Tafall, director general de l’Anfac, la millora en les dades de producció es deu «a una lleugera millora en l’aprovisionament de materials que ha ajudat a empènyer de manera moderada la producció». No obstant, López-Tafall demana precaució perquè «les xifres de producció són inferiors a les de prepandèmia i fins el 2023 no assistirem a una recuperació plena de la indústria». Les exportacions cauen Malgrat la millora de la producció a les plantes espanyoles, l’exportació de vehicles va caure un 0,7% el mes passat fins a les 156.497 unitats, cosa que agreuja la xifra del total de l’any, en què s’han exportat 765.866 vehicles, un 13,4% menys. L’Anfac atribueix el descens del maig al comportament dels mercats europeus, importadors de set de cada 10 vehicles espanyols, que «continuen sense registrar xifres positives a les anteriors de la pandèmia per l’escassetat de vehicles i la inestabilitat política i econòmica de l’entorn». En aquest sentit recorda que tant el mercat francès, com el britànic o l’italià, molt importants per al vehicle espanyol, van registrar caigudes de més del 10% el mes passat que van afectar negativament les exportacions. Per contra, les exportacions al mercat alemany, el principal per al vehicle nacional, van pujar un 8,4%. També van millorar els enviaments a altres destinacions com Turquia, els Països Baixos, Bèlgica o Sud-àfrica, mercats importants, però lluny quant a volum en comparació amb els grans mercats europeus.