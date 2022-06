Treball abaixa fins als 45 anys l’edat prioritària en les polítiques d’ocupació

El Govern central va aprovar ahir el projecte de llei d’ocupació amb què l’executiu pretén augmentar l’eficàcia de les polítiques actives a favor dels qui aspiren a incorporar-se al mercat laboral, han perdut la seva feina o estan en risc de perdre-la. I així rebaixar l’actual taxa d’atur, que es troba en el 13,6%, amb 2,9 milions d’aturats. El text introdueix algunes modificacions respecte la primera versió, que va ser validada pel Govern central el desembre. Una de les principals novetats del text és que abaixa de 50 a 45 anys l’edat per ser atès prioritàriament a les oficines d’ocupació i accedir a les polítiques actives de formació, recol·locació o protecció contra l’atur.

D’altra banda, eleva de 25 a 30 anys la definició de jove a efectes de col·lectiu de difícil inserció laboral, cosa que li confereix atenció preferent. L’últim redactat també rebaixa el paper dels municipis en el disseny dels serveis públics d’ocupació i posterga la definició de la cartera comuna de serveis als aturats en un futur desenvolupament reglamentari d’aquesta llei. Una altra novetat és la possibilitat dels serveis autonòmics de preveure programes amb finançament plurianual, ja que fins ara els programes havien d’obrir-se i tancar-se en el mateix exercici, cosa que limitava l’abast d’alguns i provocava una alta rotació dels tècnics encarregats dels esmentats programes.

La nova llei d’ocupació -que reconverteix l’actual Servei Estatal Públic d’Ocupació (SEPE) en el que serà la nova Agència Espanyola d’Ocupació- segueix el seu camí al Congrés després d’haver rebut aportacions de governs autonòmics, que són els principals executors de les polítiques actives d’ocupació, i dels agents socials durant els sis últims mesos.

L’aprovació d’aquesta llei forma part dels compromisos assumits per Espanya amb la UE per a l’accés als fons europeus Next Generation EU. Segons aquest compromís, la norma per augmentar l’eficàcia dels serveis públics d’ocupació hauria d’entrar en vigor en el quart trimestre d’aquest any. Amb aquesta reforma, el Govern central aspira a «homologar-nos a la política d’ocupació d’Europa», segons va explicar ahir la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.

Aquesta preveu la modernització de l’actual Portal Únic d’Ocupació per convertir-lo en una mena d’infojobs públic, on les empreses i les plataformes tinguin l’obligació de registrar les seves vacants. «Introdueix l’obligació de les empreses de comunicar les vacants que existeixen en el conjunt del país, perquè qualsevol ciutadà pugui consultar on s’està demanant feina», va explicar Díaz.

La llei d’ocupació que encara el seu tràmit parlamentari obre la porta a canviar la definició dels col·lectius vulnerables i anar adaptant-la a les circumstàncies del moment, en atenció «a la realitat sociolaboral de cada moment».