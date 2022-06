L'organització de consumidors OCU ha denunciat davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a Pastas Gallo, Danone, Pescanova, Colacao, Tulipán i Campofrío per la reduflació, una pràctica que consisteix a donar menys quantitat cobrant el mateix, sense descartar ampliar la seva denúncia a més productes i empreses.

En concret, l'OCU ha presentat aquesta denúncia perquè la CNMC determini si la reduflació, que ha detectat en aquestes sis empreses, és una pràctica que pogués alterar la competència de manera deslleial, a causa de la falta de transparència per als consumidors.

A més de la denúncia a l'organisme presidit per Cani Fernández, l'organització de consumidors informarà el Ministeri de Consum perquè estudiï la implantació de mesures que obliguin els fabricants a millorar la informació que donen als consumidors sobre el preu i la quantitat dels seus productes.

Pujades "encobertes"

L'OCU, amb independència de la legalitat de la reduflació, ha criticat aquestes pràctiques "opaques", ja que "en la majoria de les ocasions és imperceptible per als consumidors", per la qual cosa és necessari advertir d'aquestes pujades "encobertes" als consumidors.

L'organització ha denunciat que l'increment dels preus de l'energia i matèries primeres ha provocat una "important" pujada de preus de diferents béns i serveis.

En concret, xifra en un 9,4% la pujada anual en el cost d'alimentació.

En aquest context, ha advertit que en el sector de l'alimentació alguns grans fabricants, per evitar la penalització que suposa una pujada de preus, han optat per una estratègia diferent: la reduflació.

Un 7% de productes quotidians

Segons un estudi, l'OCU ha comprovat que almenys un 7% dels productes de la seva cistella de la compra s'ha vist afectat per aquesta pràctica.

Tot i que en principi, des del punt de vista de la informació en l'envàs i etiquetatge dels productes es compleix amb la normativa, l'OCU considera que, en realitat, pot considerar-se una pràctica de competència deslleial, ja que "no hi ha una informació clara per al consumidor sobre la pujada preus i aquesta falta de transparència altera la competència".

Danone nega la major

Per part seva, Danone ha rebutjat les acusacions de l'organització de consumidors i ha assegurat que no ha dut a terme cap política de reduflació en els seus productes per pal·liar els impactes de la inflació.

"Ens veiem obligats a desmentir rotundament la informació que ha publicat l'OCU en la qual incloïa Danone com una de les empreses a les quals denunciaran davant la CNMC per haver aplicat mesures de reduflació de manera deslleial per als consumidors en els últims mesos", han assenyalat fonts de la companyia.

"Danone sempre ha implementat una política de proactivitat i transparència amb l'OCU, facilitant-li la nostra col·laboració en matèria de reformulació, d'envasos i governança col·laborativa", han afegit les mateixes fonts.