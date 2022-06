Patronals i cooperatives de l’agroalimentació i l’hostaleria van advertir ahir que no podran suportar una altra aturada del transport de mercaderies per carretera, si finalment es concreta l’amenaça d’una nova vaga que la plataforma que va convocar la del març porta a votació dels transportistes la setmana que ve.

Patronals i cooperatives van recordar en un manifest que aquest és un servei «essencial» i van afegir que el sector agrari està en plena campanya de la fruita de l’estiu. Van alertar, en aquest sentit, de la «pèrdua de prestigi» que suposa no poder entregar el material als mercats foranis, on va a parar la majoria de la fruita recollida, que pot comportar, alhora, una «pèrdua de destins d’exportació».

Els signants del manifest també van advertir de pèrdues de consideració en el sector de la distribució alimentària i en el de l’hostaleria, aquest últim afeblit després de la crisi del coronavirus.

Costos fixos

Finalment, també van fer referència als costos fixos als quals han de fer front hi hagi o no distribució, com ara salaris, cotitzacions, impostos o manteniments d’instal·lacions, entre d’altres. Per tot plegat, van advertir que una nova aturada dels transportistes podria suposar «l’entrada en pèrdues» de molts operadors d’aquest sector.