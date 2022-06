L’1 de juny del 2021 va entrar en vigor un nou sistema tarifari que dividia el preu de la llum en tres trams segons les hores de consum (hora punta, plana i vall). Va durar poc, fins que al setembre el Govern va aprovar una rebaixa del rebut que va suposar, en la pràctica, eliminar aquestes diferències horàries. Però la nit seguia sent el període més barat del dia, per la menor demanda. I així va seguir a partir del gener, quan l’augment de la fotovoltaica en el sistema elèctric va crear un nou període de llum barata (entre les tres i les cinc de la tarda). Tot i això, la posada en marxa del límit al preu del gas ha forçat un canvi en les regles del joc: «Ja no serà la rentadora a les tres del matí, ara és millor a les tres de la tarda», reconeix el director general de Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana, Pedro Fresco.

Aquest canvi es deu al fet que la compensació pel límit al preu del gas en el mercat elèctric és més elevada en les hores de menor consum (a la nit) que en les de més consum (durant el dia) i això, juntament amb una alta generació amb gas, provoca que es disparin els preus. «A la nit com que no hi ha energia solar i ha estat un mal any hidrològic, si hi ha poc vent, les energies fòssils ocupen un percentatge molt alt de la generació. I en dividir la compensació d’aquesta hora entre els consumidors, en ser pocs, aquesta (compensació) resulta molt alta», explica Fresco.

En els dies d’aplicació de l’anomenada excepció ibèrica es repeteix el mateix patró en el preu de l’ajust dels consumidors. La quantia més alta sempre sol ser entre les 4 i les 6 del matí i la més baixa entre les tres i les cinc de la tarda. Això és així perquè a primera hora de la tarda succeeixen dues coses, la demanda és més gran, per la qual cosa l’import de la compensació està més repartit, però sobretot perquè és el període amb més generació solar i, per tant, menor generació fòssil.

Pot haver-hi dies que aquesta tendència variï. La clau és el vent perquè a la nit no hi ha sol. Però Fresco avisa que l’estiu no és una època especialment ventosa, «tret que hi hagi una borrasca», per la qual cosa es poden preveure preus nocturns en les properes setmanes que es mantindran alts per a la compensació. Caldrà veure el que passa a la tardor, quan l’eòlica comenci a funcionar a ple rendiment.