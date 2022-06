El jutge arxiva la causa contra Sánchez Galán per prescripció del delicte

El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha acordat el sobreseïment lliure respecte del president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en considerar prescrits els delictes pels quals el mantenia imputat per la contractació per l’elèctrica de les empreses de l’excomissari José Manuel Villarejo i, en concret, de la més important, Cenyt, per, entre altres feines, un presumpte espionatge al president d’ACS, Florentino Pérez, i a Manuel Pizarro, aleshores al capdavant d’Endesa.

En una interlocutòria, el titular del Jutjat Central d’Instrucció 6 estima la sol·licitud de la defensa de Sánchez Galán, al qual fins ahir imputava els delictes de suborn actiu continuat, delicte contra la intimitat i delicte continuat de falsedat en document mercantil comès per particular. En constatar que els últims fets pels quals estava imputat el president d’Iberdrola són del 2009 i haver «transcorregut més de 10 anys entre la data en què es va cometre l’últim fet imputat i la de la seva citació com a investigat», que es va produirel juny de l’any passat, el jutge es veu obligat a decretar el sobreseïment lliure i declarar extingida la responsabilitat penal.En la mateixa interlocutòria i amb el mateix argument, el magistrat també acorda el sobreseïment respecte de dos investigats més, José Luis San Pedro Guerenabarrena i Juan Carlos Rebollo.