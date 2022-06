Primer dia de les sis jornades de vaga entre els tripulants de cabina de Ryanair, la companyia aèria irlandesa que més passatgers transporta a Espanya. Segons els càlculs del govern espanyol, l'aturada pot afectar prop de 440.000 passatgers, una mitjana de 73.200 passatgers afectats cada dia. La mobilització ha estat convocada pels sindicats USO i Sictpla per reclamar un nou conveni i per exigir a l'empresa que compleixi la legislació vigent. Els serveis mínims fixats pel govern espanyol varien entre el 36% i el 80% en funció de la distància i el transport alternatiu. Els sindicats lamenten aquests percentatges són "totalment abusius" i "vulneren el dret a vaga" dels treballadors de la companyia aèria.

Per als dies de vaga convocats, la companyia té previst fer 2.649 operacions, oferint més de 500.000 seients en una desena aeroports a l'Estat. Barcelona-El Prat i Madrid-Barajas són els aeroports amb major oferta durant els dos primers caps de setmana d'estiu.

La vaga s'estén per Europa

La vaga de tripulants de cabina de Ryanair d'aquest cap de setmana s'estendrà a Bèlgica, Portugal, França i Itàlia. Les aturades coincideixen en una situació de caos aeri a aeroports com el de Gatwick a Londres o el de Schiphol a Amsterdam, on falta personal per a poder fer totes les operacions previstes.

A Bèlgica i Portugal la vaga està prevista pels dies 24, 25 i 26 de juny, igual que a Espanya. A França només serà el 25 i el 26 de juny, mentre que a Itàlia únicament el dissabte 25 de juny.

Fonts sindicals apunten que Ryanair ha decidit cancel·lar tots els vols operats a Bèlgica perquè no s'han decretat serveis mínims. 26 dels trajectes havien de passar per Espanya.

Serveis mínims

Els tripulants de cabina durant les aturades a l'aeroport del Prat hauran de complir els serveis mínims fixats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana aquest dimecres.

Així doncs, si la ruta es dirigeix des del Prat destins fora de la península s'hauran de garantir el 80% dels vols; mentre que si el recorregut és igual o superior a 5 hores en mitjà de transport alternatiu, els serveis mínims seran del 58%. Finalment, per a les rutes amb ciutats espanyoles peninsulars amb recorregut inferior a 5 hores en mitjà de transport alternatiu, seran del 36%.

En el cas de Girona, els serveis mínims hauran de ser del 53% dels vols amb destí a una ciutat amb 5 hores o més en mitjà de transport alternatiu i del 36% en cas que el trajecte sigui més curt.

Els serveis mínims inclouen també els aeroports de Madrid, Màlaga, Alacant, Sevilla, Palma de Mallorca, València, Santiago i Eivissa, on es dona el percentatge més elevat de protecció dels vols fora de l'Estat (82%).

A més, USO i Sitcpla han denunciat que Ryanair incompleix els serveis mínims decretats pel govern espanyol després d'haver rebut un llistat de vols que correspon, al seu parer, al 100% dels que s'operen un dia habitual.

Conflicte sindical

La vaga de tripulants de cabina arriba en un moment de conflicte sindical a l'empresa. Els sindicats USO i Sictpla, que fins ara eren els més representatius, negocien des de feia mesos un nou conveni col·lectiu pels tripulants de cabina. Enmig de les converses, Ryanair va anunciar un acord amb un altre sindicat, CCOO, que l'empresa va titllar "d'històric".

Les organitzacions sindicals convocants s'oposen al pacte amb CCOO perquè "inclou millores que s'inclouen en sentències judicials guanyades contra l'empresa" com ara com l'augment salarial de 1.000 euros el 2022 i de 800, per al 2023 i la programació fixa de 5 dies de treball i tres de descans.

Un nou conveni

"L'únic que estan demanant els treballadors de Ryanair és que compleixin amb la legislació i s'asseguin a negociar un conveni col·lectiu", va dir aquest dijous Lidia Arasanz, secretària general d'USO a Ryanair.

Així doncs, denuncien que els tripulants de cabina continuen sense tenir dret a les vacances i als festius, tenen problemes per demanar reducció de jornada, no reben les nòmines en el format legal, i no poden beure aigua als avions. A més, afirmen que hi ha tripulants amb contractes per hores que cobren per sota el salari mínim .

Els treballadors també denunciaven aquest dijous, que Ryanair encara no ha informat de quins són els vols protegits pels serveis mínims que han d'operar.

Compensacions

D'acord el reglament europeu, si la companyia aèria cancel·la el vol, o bé es produeix un retard superior a les 5 hores, els usuaris poden escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu.

L'Agència Catalana de Consum recorda que, si opten pel transport alternatiu, Ryanair els ha d’oferir gratuïtament menjar, begudes i, si calgués, sistemes de comunicació fins la nova sortida. A més, si la sortida és l'endemà o dies més tard, les persones afectades també tenen dret a allotjament, amb els desplaçaments inclosos.

La normativa comunitària també preveu compensacions econòmiques en cas de cancel·lacions o retards de 3 hores o més, que oscil·len entre els 250 i els 600 euros en funció de la distància.