El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i Llet Nostra han firmat un acord per a ajudar als ramaders a trobar perfils concrets que puguin optar a ocupar els llocs de treball vacants.

En aquest sentit, asseguren que «els gerents de les granges ramaderes lleteres tenen dificultats a l’hora d’ocupar els llocs de treball que ofereixen» i posen de manifest que han detectat que «alguns dels processos de selecció i adaptació al lloc de treball fracassen degut a la desinformació de l’aspirant sobre la realitat del sector». Per això, orientadors laborals de l’àrea de Promoció Territorial del Consell Comarcal del Pla de l’Estany han participat en una formació per a conèixer millor el sector ramader lleter i les seves oportunitats laborals. La formació va consistir en una visita guiada a la granja de l’EVAM de Monells. El conseller comarcal de Promoció Territorial, Oriol Serrà, assegura que «amb aquesta formació es podran identificar més fàcilment aquelles persones que per les seves aptituds, actituds i habilitats puguin ser candidates».