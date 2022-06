Detecten cent gasolineres que no van abaixar els 20 cèntims

La presidenta de la Comissió Nacional de Mercats i Competència, Cani Fernández, va assegurar ahir que només un centenar de benzineres espanyoles no han repercutit en els preus la bonificació pública de 20 cèntims. Fernández va explicar en el seminari organitzat per l’Associació de Periodistes Econòmics a Santander que la supervisió de preus s’està duent a terme a través del que la CNMC ha batejat com a indicador d’alta freqüència, que deriva de la informació directa de dades de compra i de venda en les 12.220 benzineres espanyoles.

Va explicar que els costos de les refineries i les grans companyies distribuïdores s’han incrementat des del gener i més des de la guerra d’Ucraïna. En el cas dels biocarburants, l’alça de preus dels cereals ha impactat directament. Els drets d’emissió s’han disparat més del doble, cosa que ha influït en l’alça dels costos dels productes petrolífers en general.