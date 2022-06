L’INE rebaixa al 0,2% el creixement del primer trimestre pel sector exterior

El PIB va créixer el primer trimestre de l’any un 0,2% respecte el mateix període de l’any anterior i un 6,3% en taxa anual, segons les dades definitives de la Comptabilitat Nacional Trimestral publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE ), que rebaixen en una dècima les taxes avançades el mes d’abril passat. El creixement trimestral del 0,2% és dos punts inferior al registrat a l’últim període del 2021 (2,2%). Per la seva banda, la taxa anual del 6,3% supera en vuit dècimes la del 5,5% del quart trimestre del 2021.

Les dades de l’INE confirmen, en tot cas, la desacceleració intensa de l’economia en un inici d’any marcat per l’avenç de la variant òmicron, l’inici de la invasió de Rússia a Ucraïna, l’atur patronal de transports al març i el repunt de la inflació. L’actualització de les dades publicada ahir, després d’haver completat la recopilació de xifres sobre l’activitat econòmica dels tres primers mesos, revelen que la caiguda del consum de les llars no va ser tan intensa com reflectia l’estimació preliminar de l’abril. En canvi, l’activitat del sector exterior sí que va ser més feble.

En concret, en el primer trimestre el consum de les llars va caure un 2% respecte la despesa del quart trimestre (davant la primera estimació d’una caiguda del 3,7%), mentre que la inversió va pujar un 2,3% (una dècima menys que en la primera estimació). Les exportacions van créixer un 1,1% en taxa trimestral i les importacions van recular un 0,8% (davant del 3,4% i el -0,5% estimats a l’abril).

«De cara al segon i tercer trimestres de l’any, tindrem un impacte negatiu més gran del consum de les llars per les expectatives d’una inflació més gran», auguren les anàlisis d’eToro. «Cal tenir en compte que els riscos són elevats pel mateix conflicte, i la volatilitat en els preus de les matèries primeres i el deteriorament de la confiança de llars i empreses als quals hem assistit els últims mesos, ja que, si es tradueix en un retard de les decisions de consum i d’inversió, aquest pessimisme es convertiria en una profecia autocomplerta», afegeix el servei d’estudis d’Ibercaja.

Tot i la debilitat més gran de les dades, el Govern valora que durant el primer trimestre de l’any es va mantenir el creixement de l’economia en un context d’elevada incertesa. El Ministeri d’Economia destaca així mateix la fortalesa de l’ocupació, amb la creació de 934.000 llocs de treball a temps complet en l’últim any.