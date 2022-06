S’acaben els abusos amb els estudiants en pràctiques

Tasques tècniques estructurades en jornades de vuit hores, remuneració simbòlica, manca de supervisió del tutor..., els drets i l’impuls al mercat laboral dels joves són coses que no han acompanyat històricament la figura dels becaris.

«En finalitzar un any de pràctiques em van deixar de contestar», va explicar Susanna, una universitària estudiant de disseny gràfic que va fer pràctiques extracurriculars per aconseguir una mica de diners. «Em demanaven la feina més tècnica, la que ningú vol fer», va afegir. L’estudiant de grau encara es dedicava a crear models de samarretes, els dissenys de les quals no veien la llum. «Em va afectar l’autoestima i vaig pensar que no servia», va lamentar.

El Ministeri de Treball ja està desenvolupant un Estatut del Becari per posar fi a l’abús d’aquesta figura i que aborda aspectes com ara la compensació de les despeses, entre les quals hi ha el material o el transport. «Entenem que les pràctiques no laborals no tenen perquè estar remunerades perquè l’objectiu és formar-se, no produir», va assenyalar Adrià Junyent, el responsable de joventut de CCOO.

Actualment, hi ha uns 450.000 alumnes en pràctiques a Espanya, segons un estudi del sindicat, encara que no hi ha cap registre oficial al país. «Quan cotitzin a la Seguretat Social sí que hi haurà registres», va afegir Junyent. Aquest és precisament un altre dels punts més rellevants que es plantegen al nou estatut, encara que ja es va incloure en un bloc de la reforma de les pensions el juliol del 2021. A hores d’ara, ha expirat el termini màxim de tres mesos al qual es va comprometre el Govern per tenir-lo aprovat.

El representant sindical de CCOO va destacar un Eurobaròmetre del 2013 que revela que el 60% dels que desenvolupen pràctiques no laborals està en frau. «De forma generalitzada, hi ha persones que fan pràctiques no laborals i cobreixen llocs estructurals, cosa que suposa un abaratiment del cost dels treballadors», va afegir el responsable de CCOO.

Íñigo és un estudiant universitari de 23 anys que va fer 350 hores de pràctiques curriculars, de vuit a una del matí i de quatre a cinc de la tarda. «Arribes a l’empresa a cegues a veure què s’haurà de fer i les tasques moltes vegades no estan definides», va explicar l’alumne d’informàtica de Navarra. A més, no va rebre cap remuneració, tot i que feia quatre trajectes diaris de transport públic de tres quarts d’hora. Va tenir un seguiment del tutor, encara que explica que alguns dels seus companys no el van tenir en absolut. La nova ordenança també incideix en una col·laboració més gran entre Universitat i empreses. «No hi ha contacte continu entre l’alumne i els tutors. Hi hauria d’haver interès perquè l’estudiant està fent feina més enllà de la fi de l’avaluació», va afirmar Eduardo Magaldi, portaveu de RUGE-Revolució Ugetista.

Un altre estudi realitzat per RUGE denuncia que les pràctiques no laborals dels més joves substitueixen uns 300.000 llocs de treball. «Hi ha plantilles en què el 70% són becaris», va descriure Magaldi. Per això, un altre aspecte que especifica l’esborrany és limitar-ne el nombre segons la mida de l’empresa. En general, hi podrà haver des d’un becari a les empreses de fins a 10 empleats, fins a un 5% de la plantilla en empreses de més de 60 treballadors.

«L’Estatut del Becari és un catàleg de drets, com ara les hores màximes o el dret a vacances», va explicar Nicolás Hernández, president de la Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques (CREUP).

Serrells per resoldre

El Ministeri de Treball va convocar la primera taula de diàleg social per regular l’estatut el 22 d’abril passat i preveu enviar l’esborrany final al Consell de Ministres «a finals de mes», va indicar Junyent. No obstant això, queden serrells per resoldre. Perquè hi hagi un acord, els sindicats veuen «bàsic» que s’eliminin les extracurriculars, alternatives al pla d’estudis. «És determinant perquè és on es produeix un frau més gran, en quedar desregulat», va afegir CCOO. Altres propostes serien sancions econòmiques d’entre 5.000 i 10.000 euros per a les empreses que tinguin becaris que desenvolupin feina laboral, permetre faltar a les pràctiques per anar al metge, extrapolar als estudiants el servei de transport o ampliar la capacitat d’inspecció. Alguns dels canvis estan pendents de si finalment es tramita com a reglament o com a llei.

Tot i això, el més important, segons les fonts, és garantir una bona formació en el període en què els estudiants són a les empreses perquè si no «la resta de punts no serviran de res».