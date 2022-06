La signatura d’hipoteques s’alenteix a l’abril

La firma d’hipoteques sobre habitatges va continuar creixent a Espanya l’abril passat, un 4,5% interanual, fins arribar als 33.423 préstecs, però ho va fer a un ritme molt menor que el mes anterior, quan va augmentar un 18%, segons dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquest increment, el catorzè consecutiu, situa l’import mitjà d’aquestes hipoteques en 142.253 euros, un 2,2% més que a l’abril del 2021. Així mateix, el capital prestat per les diferents entitats va sumar 4.754 milions d’euros, el 6,8% més que un any abans.