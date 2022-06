Els transportistes autònoms decidiran aavui si reactiven l’aturada al sector per protestar contra l’increment de costos i les mesures «insuficients» per frenar la pujada de preus. La Plataforma en Defensa del Sector del Transport per Carretera consultarà les delegacions provincials per veure si finalment es reprèn la vaga suspesa «temporalment» el 2 d’abril. «Aquesta circumstància serà valorada i votada per uns transportistes que patim un panorama agònic», ha apuntat l’entitat, que farà públics els resultats de la votació entre demà i dimarts. De fet, la Plataforma en Defensa del Sector del Transport per Carretera posa el 30 de juny com a data límit per obtenir una resposta del govern espanyol a les seves reivindicacions.

«No demanem ni subvencions ni pedaços, sinó solucions duradores i efectives», han recalcat el transportistes autònoms, que no van acceptar les mesures acordades fa tres mesos entre el govern espanyol i el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), amb la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible com a iniciativa estrella. Aquell mateix dia, la Plataforma en Defensa del Sector del Transport per Carretera, encapçalada per Manuel Hernández, es va reunir amb la ministra Sánchez, però no es va arribar «a cap tipus d’acord» i es va decidir mantenir l’aturada dels transportistes autònoms de manera indefinida. No obstant això, la plataforma va decidir pabandonar «temporalment» les mobilitzacions per «reorganitzar-se millor».