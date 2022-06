L’efecte Gasol i la segona etapa a Primera, claus per l’economia gironina

19 de juny de 2022. Una data que quedarà sempre marcada dins la memòria dels gironins i gironines. El Girona FC i el Bàsquet Girona van assolir un ascens històric a la Primera Divisió de futbol i a la Lliga ACB de bàsquet, el que comporta que dos equips gironins estaran la temporada que ve a l'elit. Això suposarà que els dos clubs tindran pressupost més elevat que el d'aquesta temporada, i també uns ingressos majors.

L'afició i els clubs surten molt beneficiats d'aquests ascensos, però això també implicarà un gran impacte econòmic per a la ciutat i per a les comarques gironines. I és que, tot i que encara no s'ha fet cap anàlisi, la Cambra de Comerç ha xifrat en gairebé 40 milions d'euros l'impacte econòmic que significarà pel territori tenir dos equips més a la màxima divisió -també hi són l'Uni, a la Lliga Femenina de bàsquet i el Girona CH a l'OK Lliga d'hoquei sobre patins-. Així, Girona s'ha convertit en la quarta ciutat d’Espanya en tenir equips a les màximes divisions de futbol i bàsquet -tant masculí com femení- i això provoca un gran impacte econòmic, no només a la ciutat sinó també a tota la província.

Un estudi fet per la Cambra de Comerç quan el Girona FC va pujar a Primera Divisió per primera vegada l'any 2017 deia que l'impacte econòmic seria d'uns 22,5 milions d'euros. Per fer això es van basar «en altres estudis de situacions similars, d’equips que havien fet pocs anys a Primera», explicava el director gerent de la Cambra, Eduard Torrent. Ara, aquesta xifra pujaria una mica, rondant els 24 milions, perquè «el fet de jugar tres play-off consecutius ha fet que el Girona sigui molt més seguit». «Girona agrada molt», afirma Torrent després de parlar amb altres Cambres d'arreu de l'Estat.

«L’efecte Gasol»

En aquesta quantitat, s'hi han d'afegir al voltant de 13 milions més del bàsquet -Bàsquet Girona i Uni- i de l'hoquei. Uns números que serien «una mica més baixos» si no fos per «l’efecte Gasol». Torrent creu que el Bàsquet Girona, a ACB, serà «un dels equips més seguits» perquè el pivot de Sant Boi -que encara no ha assegurat la seva continuïtat- «és un referent a nivell estatal i europeu». Tampoc s’ha d’oblidar que l’Uni és l'únic equip que la pròxima temporada jugarà competició europea, com també ho ha fet en cursos anteriors arribant als quarts de final de l'Eurolliga. Per això, el director gerent de la Cambra declara que «això és molt important perquè a les ciutats europees també es parla de Girona».

A tot això s'hi ha de sumar «l’efecte multiplicador de la marca Costa Brava-Pirineus», que és «molt bona» i ja «coneix molta gent», no només de Catalunya o d’Espanya, sinó també altres zones d'Europa com el sud de França. «És una demarcació molt petita, però ho té tot molt a prop». De fet, la Final Four que va portar a l’equip entrenat per Jordi Sargatal a l’ACB ja va atreure molta gent a Girona i, aquesta, va venir perquè «té més atractiu» que les altres ciutats on es podia celebrar l’esdeveniment, afirmava el director gerent de la Cambra. Només aquesta final a quatre i les celebracions dels ascensos diumenge i dilluns -dos dies que no solen ser massa bons- ja van tenir un impacte «espectacular» en la restauració, l'hostaleria i el comerç.

Torrent continua explicant que l'impacte ja s'està notant aquests dies, ja que, a causa dels dos ascensos el mateix dia, «som notícia arreu d’Espanya» i també en alguns indrets d'Europa perquè assegura haver rebut trucades de França o Portugal. Ara, només cal que tot això es «consolidi», però també creu que s'haurà de tenir en compte el calendari i les dates dels partits, perquè si es juga en divendres o dilluns «vindrà menys gent». Torrent afirma que en la segona temporada dels blanc-i-vermells a Primera, quan l’equip s’havia de «consolidar», els horaris no van acompanyar.

Desestacionalitzar el turisme

Glòria Plana, regidora de promoció econòmica de l’Ajuntament de Girona, pensa el mateix que Torrent: «L’impacte econòmic, tant directe com indirecte, serà molt gran». Sobretot, destaca que ajudarà a la «desestacionalització «perquè en èpoques on no hi ha tanta activitat en diferents sectors -com el comerç, la restauració o l’hostaleria-, tenir dos equips a l’elit ajudarà que «vingui molta més gent en temporada baixa». Això també ho tenia clar Lluís Bigas, president del Col·legi d’Economistes de Girona, que afirma que «entre setembre i juny», que és quan es juguen les competicions, «Girona i la Costa Brava no reben tant turisme i ens anirà bé que vingui en aquesta època de l’any perquè els establiments no estaran tan col·lapsats». I és que «els seguidors d’equips de Primera i l’ACB no tenen res a veure amb els de Segona i la LEB Or».

També s’ha de tenir en compte «l’impacte indirecte dels sectors relacionats amb el bàsquet i el futbol», que també tindrien uns guanys importants, segons afirma Plana. La tercera variant és la de la marca, la que es crea a través de la publicitat o les xarxes socials, i la quarta és la que té a veure amb la transferència. És a dir, un augment del pressupost del club, que també repercutirà en el territori. Bigas exposa que els dos equips «multiplicaran per cinc o sis el seu pressupost» respecte a aquesta temporada, que ja s’ha deixat enrere per mirar cap al futur i per mirar cap a l’elit.