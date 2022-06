Són moltes i de molts racons del món les persones que en algun moment decideixen marxar del seu país natal. Millors oportunitats laborals, més drets, zones de tranquil·litat o, senzillament, la vida els pot dur a emprendre un viatge de no retorn cap a un altre país amb idiomes, costums o tradicions radicalment oposades a les del país d’origen. Però emprendre una nova vida fora del país natal no ha de voler dir renunciar a costums, tradicions i creences. En aquest sentit, des de Mémora ofereixen un gran ventall d’opcions per planificar l’enterrament i el comiat de manera que respecti les creences i religions que professi la persona en qüestió. De fet, una de les possibilitats que ofereix l’entitat és planificar el funeral en vida, un fet que permet al protagonista facilitar el procés de dol als seus familiars i coneguts i escollir veritablement el comiat desitjat planificant tots els detalls de la cerimònia i prenent les decisions pertinents per estalviar als éssers estimats haver de realitzar aquestes gestions en ple procés de dol. Aquest servei permet complir la voluntat de la persona que s’acomiada, un fet radicalment important a l’hora del comiat. D’altra banda, des de la Fundació Mémora també acompleixen nombroses activitats per tal d’acompanyar a les persones en el procés de dol, així com cursos i processos de formació que ajuden a entendre i identificar aquest procés per tal de treballar-lo millor.

El dol migratori

La Fundació Mémora ha elaborat un taller per tal de tractar sobre el dol migratori. Per fer-ho n’ha parlat amb la coordinadora de l’entitat d’acollida Associació Mujeres Pa Lante, Belén Frugones, que defensa que aquest procés succeeix al llarg dels anys i no totes les persones migrades el passen, però és un dol comú que viuen aquelles persones que es veuen obligades a marxar del seu país: «Moltes persones migrades es troben amb dificultats en la xarxa de recolzament durant el procés de pèrdua. Ens identifiquem amb una cultura del nostre país i de la nostra regió i un canvi de país sovint implica un canvi de les identitats. Es parla a vegades de set dols en concret. Es parla del dol de la pèrdua de famílies i amics de les persones que migren soles. Pel que fa a cultura, hi podem incloure festivitats, tradicions i tot allò que ens fa ser part d’una societat i d’una cultura en la seva expressió quotidiana». Tot plegat com a espai concret en la ciutat. El dol per l’estatus també el pateixen moltes persones migrants perquè deixen el sue estatus per adquirir-ne un de nou sota l’etiqueta d’immigrant principalment en els casos de les persones racialitzades.

Catarina Alves, Consultora de Gènere i professora de la Universitat Autònoma de Bracelona (UAB), també ha participat en aquesta trobada, afegint que moltes dones migrades tenen «sensació de culpa»: «Moltes dones inicien el procés migratori sense els fills i això genera una sensació de culpa o de vergonya i remordiment, també soledat i és un fet que es cronifica i genera desmotivació sense propòsit. També hi ha una sensació de vulnerabilitat i de ser vulnerable en el país de destí, són vulnerabilitzades per altres violències i també perquè hi ha una idealització de la idea d’immigrar, sobretot a Europa. I això ve acompanyat d’un cop de realitat. Això es va acumulant i genera una sensació de cansament. Cal posar nom a què ens passa i posar la resiliència com un recurs important per adonar-nos de les propostes positives que ens proporcionen la migració. Que una bona experiència també pot anar acompanyada d’un dol migratori».

Ambdues expertes apunten que abans de pensar en les eines que es poden facilitar a les persones migrades cal tenir en compte què fem com a societat d’acollida. «Crec que no les acollim com ho hauríem, fem una diferenciació brutal d’ells-nosaltres, que és una construcció de la diferència i que és present a tot arreu: el missatge que fem de la persona migrant. Cal deixar apartada aquesta idea d’integració i que cal encaixar en un model específic per ser una persona integrada» apunten.