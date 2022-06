Els líders dels set països més rics del món, el G7, van admetre ahir la preocupació per l’estat de l’economia mundial, amb una inflació disparada i problemes de subministrament, i van prometre des d’Alemanya una resposta unida als reptes plantejats. Els líders del G7 van col·locar al principi de la seva agenda a Elmau l’anàlisi de la situació econòmica mundial, caracteritzada per una pujada de preus sense precedents des de fa més de quatre dècades, esperonada per la crisi que va desencadenar la invasió russa de Ucraïna.

La discussió sobre l’estat de l’economia global va obrir les converses emparades per l’amfitrió, el canceller alemany Olaf Scholz, que la vigília va admetre en un missatge als seus conciutadans que «moltes coses que comprem ara són més cares» i que els preus no pugen tant des de fa 49 anys. Encarregat de resumir els primers contactes dels líders del G7 (compost a més d’Alemanya pels Estats Units, França, el Regne Unit, Itàlia, Canadà i Japó) més la Unió Europea, Scholz va comunicar la «preocupació compartida» per la «situació econòmica» global i especialment de la inflació, per efecte de la guerra d’Ucraïna i la crisi energètica derivada d’aquesta. «Compartim aquesta preocupació», va dir Scholz, que no obstant va voler destacar «la confiança que sabrem llançar des d’aquí el necessari missatge de cohesió» davant la situació creada per la «brutal agressió» llançada pel president rus, Vladímir Putin, contra Ucraïna. Els líders del G7 tenen fins demà per debatre i confirmar la declaració final, que en aquest tipus de trobades sol estar negociada per endavant i espera la rúbrica dels mandataris. «Tots els estats del G7 estan preocupats per la crisi que hem d’afrontar ara. En alguns països cauen els índexs de creixement, puja la inflació, escassegen els combustibles, les cadenes de subministrament es bloquegen», va reconèixer.