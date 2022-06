Maite Barrera ha sigut elegida presidenta de Barcelona Global per l’assemblea de l’entitat per a un període de dos anys. La fundadora de Bluecap i membre del comitè executiu del grup Globant relleva Aurora Catà al capdavant d’aquesta entitat, formada per 1.100 institucions, entitats, empreses i empresaris. L’associació ha acordat un pressupost de 2,5 milions, amb una alça del 65% respecte a fa dos anys, ha explicat el director general, Mateu Hernández.

Barrera, que ha constituït una comissió executiva en la qual hi ha des del futbolista Gerard Piqué, com a representant de l’empresa Kosmos; a Dani Puig (Grup Puig) a Oriol Pinya (cofundador d’Abac Capital), s’ha compromès a continuar treballant per fer de la capital catalana «un referent per al talent que impacta». La candidatura va ser validada pel comitè executiu el 16 de juny.

La nova presidenta va destacar la tasca de la seva antecessora i l’equip amb el qual compta l’associació. Ha destacat la renovació de la junta. Barrera va remarcar el paper d’una societat civil que aposta per la ciutat i va posar com a exemple de gran acord publicoprivat la consecució de la Copa Amèrica de vela a Barcelona el 2024. «Hem de pensar en gran», ha dit.

La comissió executiva, formada per representants de sectors tradicionals i de la nova economia, comptarà amb Oriol Pinya i Dani Puig com vicepresidents juntament amb Òscar Pierre (Glovo) i Josep Lluís Sanfeliu (Asabys Partners), que ja formaven part de la junta anterior. S’han sumat al projecte Javier Pérez-Tenessa (fundador d’Edreams), Enric Asunción (Wallbox), Eloi Planes (Fluidra), Francesca Bria (assessora de la presidenta de la Comissió Europea) o Sergi Ferrer-Salat (Ferrer i activista social i mediambiental), entre d’altres.

Per la seva banda, Catà, que ara passa a ser presidenta d’honor, va assegurar que el balanç d’aquesta dècada «no pot ser millor». Barcelona Global va iniciar el seu camí el 2012. La presidenta sortint, que és qui ha proposat la nova presidenta, tal com és preceptiu en aquesta organització, va apostar «pel creixement sostenible i creatiu i sempre inclusiu». Per a això, és necessari atraure el millor talent.

També va recordar que han sigut dos anys durs, protagonitzats per la pandèmia, però Barcelona Global ha arribat a aquesta etapa «amb un gran llegat» i amb «un gran equip». Tot això, va afegir, ha permès els èxits assolits.

Ha destacat la creació de l’agència per atraure inversions, Barcelona & Partners, gràcies a la qual es va aconseguir la Copa Amèrica de vela el 2024, cosa que ha tornat a situar la capital catalana al mapa dels esdeveniments internacionals.

Un altre dels èxits ha sigut el Barcelona International Welcome Desk, que facilita el desembarcament de talent a la ciutat i la llei de ‘start-ups’, a la qual Barcelona Global ha contribuït amb nombroses aportacions que afecten la fiscalitat i les inversions.