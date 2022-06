El consell d’administració de GSMA ha designat Barcelona com la seu del Mobile World Congress fins al 2030. El contracte actual entre els organitzadors del principal congrés mundial en l’àmbit de la tecnologia i la telefonia mòbil i la capital catalana expirava el 2024, però s’ha optat per revovar-lo sis anys més.

La notícia ha sigut rebuda amb eufòria tant per part de GSMA com per les integrants de la Host City Parties (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ministeri d’Economia, Turisme de Barcelona i Fira de Barcelona). Tots ells destaquen la importància de la renovació del contracte com a prova de l’aposta dels organitzadors del Mobile per la capital de Catalunya i remarquen l’impacte de la decisió en el creixement del sector.

Es confirma que el #MobileWorldCongress es queda a #Barcelona fins el 2030.



Molt bona notícia per a la ciutat i per l’aposta de @bcn_ajuntament per l’economia digital i el talent per transformar la ciutat.@GSMA, happy to have you here 8 more years!https://t.co/X1D5znjpKE — Jaume Collboni (@jaumecollboni) 27 de junio de 2022

Un dels primers a reaccionar ha sigut el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni: «Molt bona notícia per a la ciutat i per a l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per l’economia digital i el talent per transformar la ciutat», ha dit a través d’un tuit.