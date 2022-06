Una cinquantena de treballadors de la planta de Font Vella a Sant Hilari Sacalm (Selva) ha instal·lat aquest matí piquets informatius als accessos de la fàbrica aquest dilluns al matí. Des de primera hora del matí, els treballadors han col·locat pneumàtics als accessos, però els Mossos d'Esquadra els han fet retirar per permetre l'entrada i sortida dels camions a la planta. Tot i així, els treballadors s'han seguit manifestant als accessos durant la primera de les quatre jornades de vaga previstes. L'objectiu és forçar la direcció a convocar una jornada de mediació i acordar una pujada salarial. Els 136 treballadors de Font Vella porten 18 mesos negociant un augment salarial del 13%, un punt per sobre de l'augment de l'IPC (12%).

Aquest dilluns ha començat la vaga dels treballadors de la planta embotelladora d'aigua de Font Vella a Sant Hilari Sacalm. La protesta s'allargarà quatre dies (fins el dijous 28) amb la intenció que l'empresa fixi una nova data de mediació per negociar un augment del sou, un acord que està encallat des del 2021.

Fonts de l'empresa expliquen que la proposta que fa Danone (propietària de la planta de Font Vella) és d'un augment del 3% en el salari. Aquest acord ja s'ha aprovat en les altres dues plantes d'aigua que té Danone a l'Estat. El comitè d'empresa de Sant Hilari, però, s'hi oposa perquè ho considera del tot insuficient.

El president del comitè d'empresa, José María Fernández, ha assegurat que volen un augment del 13%. Segons Fernández, porten "més de 18 mesos" sense cap augment salarial i això implica una "pèrdua del 12% de l'IPC" a causa de l'augment de la inflació dels últims mesos.

Per contra, fonts de Font Vella han explicat a l'ACN que el 3% d'augment que proposen és un 0,4% més que l'augment de l'IPC acumulat en els últims anys. Això permet que els treballadors no perdin adquisició.

Protesta als accessos

Malgrat tot, els treballadors de Font Vella mantenen que volen un 13% i per això han començat la primera jornada de vaga amb una protesta als accessos de la planta. Una cinquantena de persones han instal·lat un piquet informatiu a la porta i aturaven a la majoria de camions que accedien a la fàbrica per informar-los que els treballadors feien vaga.

Tot i així, els combois han pogut entrar sense cap problema i des de l'empresa confirmen que no hi ha cap repercussió pels clients. De fet, asseguren que la distribució està garantida a dia d'avui per les properes jornades.

La primera intenció de la plantilla que ha protestat aquest dilluns davant de la planta era precisament evitar que els camions entressin i havien col·locat pneumàtics que bloquejaven els accessos. Al cap de pocs minuts han arribat els Mossos d'Esquadra i els han fet retirar les barreres per garantir el trànsit de vehicles i els treballadors els han deixat als marges.

Reunions i una mediació

Tant empresa com sindicats asseguren que porten mesos negociant aquest augment salarial sense arribar a un acord. Això va portar a celebrar una jornada de mediació entre les dues parts el passat 22 de juny, però també es va acabar sense cap acord satisfactori per les dues parts. Ara el sindicat està a l'espera que la direcció de l'empresa convoqui una nova jornada de mediació. En cas que això no es produeixi no descarten noves mobilitzacions.