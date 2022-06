El govern espanyol i les associacions d'autònoms s'han reunit de nou aquest dilluns per tractar d'acostar posicions en el nou sistema de cotitzacions que prepara el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. En aquesta trobada, l'executiu espanyol ha traslladat una nova proposta que inclou un tram més respecte als 14 de fa una setmana i que estableix una cotització mínima de 230 euros -15 menys que l'anterior proposta- per als autònoms que tinguin rendiments nets inferiors a 670 euros mensuals i de 590 euros per als qui tinguin rendiments nets superiors als 6.000 euros. El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social ha assenyalat que s'han produït avenços «significatius».

Per a la franja més baixa, per als autònoms amb rendiments nets per sota els 670 euros, la quota seria de 230 euros i suposaria un estalvi de 64 euros al mes i 767 al cap de l'any; mentre que per als que tenen uns rendiments d'entre 670 euros i 900 euros, pagarien 250 euros i estalviarien 44 euros, és a dir, 527 euros anuals. Entre 900 euros i 1.125 euros, just al llindar de l'SMI, la quota pujaria fins als 270 euros, 24 euros menys al mes (287 euros anuals). Per als trams mitjans, els 1.300 euros fins als 1.700, la cotització seria pràcticament la mateixa, entre 290 i els 294 euros. Per al tram més alt, de més de 6.000 euros, la quota quedaria fixada en 590 euros mentre que la franja situada entre els rendiments d'entre 4.050 i 6.000 euros baixaria fins als 530 euros davant els 565 euros de l'anterior proposta.

El president de l'associació d'autònoms UPTA, Eduardo Abad, ha celebrat l'acostament amb el govern perquè, ha dit, «compleix amb les expectatives de cara a rebaixar la contribució de les rendes més baixes». Segons Abad, per acceptar la proposta del ministeri caldria aplicar-se a través del 2023, a partir del gener, i que el sistema de progressivitat per a les rendes més altes es pugui «flexibilitzar», els que tinguin rendes més baixes es puguin acollir a aquesta «rebaixa substancial» i els que estiguin en la franja mitjana alta ho puguin fer en funció de la situació actual. Per la seva banda, des de UATAE reconeixen que s'ha avançat tot i que veuen «insuficient» la nova proposta i han explicat que han traslladat noves propostes perquè les quotes inferiors es puguin reduir més i s'apliquin des del primer moment.