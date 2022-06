El cap de l’executiu central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, van compartir ahir taula i acte a la gala dels premis Pimec, a Barcelona. Mentre espera la reunió formal entre presidents a la qual s’han citat per a les properes setmanes, el líder de l’administració catalana, davant d’un auditori ple d’empresaris, va allargar la mà al seu homòleg per resoldre el dèficit d’inversions de l’Estat a Catalunya . «Més enllà de les diferències polítiques, ho hem de resoldre», el va interpel·lar des de la tribuna; guant que posteriorment Sánchez no va recollir explícitament, encara que va insistir a apostar pel diàleg «per molt elevades i dures que siguin les crisis».

El públic va aplaudir la demanda del president català, sabedor del llast per a la competitivitat de les seves societats que suposa que a Catalunya l’any passat s’executés un terç de la inversió prevista i a Madrid tres vegades més de la pressupostada. «És imprescindible el compliment dels compromisos, [...] al dèficit crònic se suma l’infrafinançament crònic i la manca d’execució crònica», el va instar Aragonès, que va apel·lar a la creació d’algun tipus de «mecanisme de garantia» entre administracions.

El president de la Generalitat es va centrar en l’economia durant el seu discurs i el cap de l’executiu central va apostar per evitar les qüestions monetàries i centrar-se en la guerra d’Ucraïna. «El que ara hem d’enfortir és Europa», va afirmar el líder socialista, que va coincidir amb el seu homòleg català en la necessitat d’un pacte de rendes per repartir els costos de l’escalada de la inflació entre empreses i treballadors. Pacte que, un cop fracassat aquest any l’acord salarial entre patronal i sindicats, se circumscriurà a les mesures que ha aprovat i prorrogat el Govern en el seu darrer Consell de Ministres, segons va explicar Sánchez. El cap de l’executiu central va reiterar la seva aposta pel «diàleg», sense més concrecions, i la seva prioritat pels «grans acords» via diàleg social i «col·laboració públic privada» per fer créixer l’economia.

El president de la patronal de les pimes catalanes, Antoni Cañete, va aprofitar la presència del líder de l’executiu per demanar-li una cadira a la taula on es negocien reformes com la laboral o de les pensions. «No tancarem la Transició fins que les pimes estiguem amb veu pròpia a les taules del diàleg social», va declarar. Una reivindicació d’enfrontar-se de tu a tu amb la CEOE que de moment no ha estat atesa des del Govern i que ha portat el cas a l’Audiència Nacional, on està en tràmit. La gala de lliurament dels premis Pimec va guardonar 12 autònoms i pimes per la seva aportació destacada durant el 2022. L’escriptora Empar Moliner, la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa, l’Associació de Professionals de l’ Audiovisual de Catalunya, La Vostra Llar Residencial, Papelmatic, Bemyswim, 4.0 Ingroup, el gimnàs Triops, la tèxtil Yerse, Mün Ferments, Sorbos i Iberspa van estar entre els premiats.