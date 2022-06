Primer dia de vaga dels quatre previst per part dels treballadors de la planta embotelladora de Font Vella, a Sant Hilari Sacalm, després de no haver arribat a un acord amb l’empresa a l’hora de demanar un increment del salari. Ahir, el 100% de la plantilla es va mobilitzar a les portes de la planta a partir de les sis del matí, on va col·locar piquets informatius.