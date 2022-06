El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va anunciar ahir una partida de 45,5 milions d’euros per repartir ajudes d’un import de 5.000 euros per a autònoms que tinguin entre un i cinc empleats contractats. Aquestes transferències han estat consensuades amb les organitzacions més representatives entre el col·lectiu d’autònoms i estan dissenyades per reforçar les micropimes i incentivar que inverteixin en la formació dels seus treballadors i guanyin en productivitat. Segons càlculs preliminars de la conselleria, uns 9.000 autònoms es veuran beneficiats per aquest pagament únic.

El cobrament estarà condicionat al fet que els petits empresaris mantinguin l’ocupació de les seves plantilles durant un període de sis mesos, a comptar des de la recepció. I també perquè imparteixin formació entre els seus assalariats, ja sigui en matèries vinculades amb l’economia verda, ja sigui en competències digitals. Els 45,5 milions d’euros es repartiran en dues tandes, una primera de 38,5 milions i una altra de set milions que s’obrirà a partir de l’any que ve. El repartiment d’aquests recursos es realitzarà per ordre de prioritat, posant per davant aquells autònoms amb més treballadors a càrrec. Les bases concretes i els criteris de distribució els acabarà de pactar la Generalitat amb els agents socials en les properes setmanes.