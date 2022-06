El Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social esgota les negociacions per a la reforma de les cotitzacions d’autònoms. Ahir va presentar una nova proposta que baixa la quota mínima a 230 euros i puja la màxima a 590 euros, amb la qual ha aconseguit aproximar posicions amb les organitzacions més representatives del col·lectiu i estar un pas més a prop de tancar ja aquesta carpeta. Des del ministeri dirigit per José Luis Escrivá van destacar «significatius avenços», mentre que ATA, Uatae i Upta es van limitar a reclamar modificacions de matís per concloure una negociació que entra en temps de descompte.

Una de les claus pendents ja no és aquesta forquilla de les quotes, sinó l’horitzó d’aplicació. És a dir, si a partir del 2023 la quota mínima serà de 230 euros i la màxima de 590 euros o si l’entrada en vigor serà progressiva i hi haurà altres quanties transitòries. També si l’actual reforma inclou una referència explícita a l’obligació de reobrir aquesta qüestió el 2026 per a una segona reforma amb més distància entre quotes.

La reforma per adaptar les cotitzacions dels autònoms als seus «ingressos reals» no ha agradat fins ara a ATA, afí a la CEOE i que s’ha resistit a entrar en l’acord. No agradava per l’augment de quotes que suposaria per a un de cada tres autònoms, concentrats en els ingressos alts. Tot i això, l’entitat presidida per Lorenzo Amor ha anat entrant en les converses i veu viable acabar donant-li suport, una vegada Escrivá va moderar els canvis més ambiciosos que va pretendre en un primer moment, amb quotes de fins a 1.125 euros mensuals (gairebé el doble que la de la darrera oferta).

Un altre canvi que ha agradat a ATA és que l’últim esborrany reestructura els trams de 13 a 15 -sent el més baix de 670 euros cap avall i el més alt de 6.000 euros cap amunt-, rebaixant així la pressió sobre part de les capes altes. Manca per concretar quina tarifa plana conservarà la darrera proposta o si hi haurà destopall o no de les bases per als autònoms sènior. «Estem molt propers a que hi pugui haver un preacord, però està agafat amb agulles», va indicar.

«Compleix amb les expectatives», va assenyalar el president d’Upta, Eduardo Abad, sobre l’última proposta. Escrivá ha intentat mantenir un equilibri també amb les organitzacions afins a la UGT i CCOO, que en les últimes setmanes l’han ajustat per establir menys quotes per a qui menys ingressa i una mica més de quotes per a qui més. La penúltima oferta fixava la quota més baixa en 245 euros i la més alta a 565 euros. I la darrera baixa 15 euros la mínima i puja 15 euros la més alta. Des d’Uatae reclamen més bonificacions per als trams baixos, perquè així baixi la quota però no la cotització a la qual aquesta dóna dret, gràcies a l’erari públic.