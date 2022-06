Un total de 51 contribuents, entre persones físiques i jurídiques (societats i empreses), deuen 88,5 milions a la Generalitat per diferents impostos. Tot això consta en la llista de deutors del 2021, publicada ahir per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). El llistó per aparèixer en aquesta classificació, que recull el deute a 31 de desembre passat, s’ha rebaixat d’un milió a 600.000 euros. Amb això ha crescut el nombre de morosos, que a l’exercici del 2020 eren 17 persones i entre tots sumaven 36 milions en deutes. El 2019 es van identificar nou deutors amb un passiu per import de 14,8 milions.

Les germanes Ballbé Anglada, dedicades al sector immobiliari a Terrassa, continuen entre els principals deutors, amb un total de 3,6 milions cadascuna. L’any passat ja estaven en aquesta llista amb una quantitat similar. Entre les empreses destaquen Playbadalona, una companyia en liquidació i que es dedicava a l’explotació de bingos, amb 10,058 milions; Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües, una subministradora d’aigües a la zona de Girona, amb 6,3 milions, i Rec Madral Companyia d’Aigües, amb 6,7 milions. La societat Moramar SA té un deute de 3,5 milions. A més de les germanes Ballbé, altres de les persones físiques que consten en la llista són Anna Maria Borrell Marín, amb 3,4 milions, i Víctor Juan Fontfreda Puig, amb 2,3 milions.