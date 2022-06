El Consell de Ministres va aprovar ahir el rescat de Celsa i de cinc empreses més per un total de 721 milions d’euros amb càrrec al Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). A més de l’empresa catalana, el Govern va autoritzar la injecció de 40 milions d’euros a Isastur i Vivanta; 35 milions d’euros per al grup d’enginyeria i construcció Imasa, i 31 i 25 milions per a les hoteleres Meeting Point i Blue Sea.