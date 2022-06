Indra agreuja la crisi corporativa amb la sortida d’una altra consellera independent. Silvia Iranzo Gutiérrez ha comunicat per carta la seva decisió de dimitir com a consellera d’Indra amb efectes des del 25 de juny passat pel seu desacord amb els pactes adoptats per la junta general d’accionistes de cessament i no reelecció de cinc consellers independents que, sota el seu criteri, suposen rebaixar l’estàndard de govern corporatiu de la companyia, segons informa l’empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). D’aquesta manera, ja són sis les cadires buides al consell d’administració de l’empresa.

Dijous passat, una petició d’Amber Capital, accionista d’Indra amb gairebé un 4,2%, va desencadenar el cessament de quatre consellers independents -Alberto Terol, Carmen Aquerreta, Enrique de Leyva i Ana de Pro- amb el suport de la Societat Estatal de participacions industrials (SEPI), accionista de referència de la companyia amb més del 25% i del grup basc especialitzat en defensa SAPA, amb el 5% dels títols. Posteriorment, Isabel Torremocha no va veure renovat el seu mandat com a independent i Silvia Iranzo va decidir dimitir. Iranzo havia estat secretària d’Estat de Comerç el 2008, nomenada pel llavors ministre d’Indústria, Miguel Sebastián, que també és ara conseller de la companyia en representació de la SEPI. Ahir, el consell d’administració d’Indra, amb Jokin Aperribay com a nou conseller dominical en representació de SAPA, es va reunir per remodelar la composició de les comissions i començar a estudiar possibles nomenaments. La SEPI, en haver superat el 25% del capital, té dret a nomenar un tercer conseller que serà Juan Moscoso, exdiputat del PSOE per Navarra, segons Europa Press. Preguntada per aquests moviments en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, va rebutjar fer comentaris però va manifestar l’interès del Govern a enfortir aquesta companyia. «En tot cas, cal respectar els estàndards de bon govern de les empreses», va afegir.