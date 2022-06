Noel va ser reconeguda amb el guardó de compromís social en la quinzena dels Premis Carles Ferrer i Salat que entrega Foment de Treball des de 2007. L’objectiu de la patronal és retre homenatge a la tasca empresarial de tot un any o a la trajectòria de persones o empreses que han destacat dins el seu àmbit, i aquest any han volgut premiar a la companyia càrnia gironina, amb seu a Sant Joan les Fonts.

Foment de Treball va voler reconèixer el paper social que Noel desenvolupa a partir de la Fundació A. Bosch, iniciada l’any 2004. La funció principal de la fundació és trobar solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques a malalties infantils, com ara al càncer, però també a contribuir al benestar de les persones al llarg de la seva vida. Un exemple és el «Realitat Millorada», que, en col·laboració amb les fundacions Aladina i Small, tenen com a finalitat recaptar fons per remodelar la Unitat d’Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Foment de Treball també va premiar a Enrique Lacalle Coll, Victor Grifols Deu i Ramon Grifols Roura amb les Medalles d’Honor. Mentrestant, Agromillora, Colonial, Cromogenia Units, Unilever Spain, MiWendo Solutions i Roldós Media també van rebre un dels Premis Carles Ferrer Salat.