El gimnàs Triops de Banyoles va ser premiat ahir a la nit al Camp Nou amb el guardó a la qualitat lingüística empresarial en l’edició nombre 35 dels Premis Pimes. Aquests premis reconeixen les millors iniciatives empresarials dutes a terme arreu de Catalunya.

Triops, amb un recorregut de més de trenta anys, va rebre aquest guardó per oferir al seu client un servei durant el tancament de les instal·lacions esportives a causa de la pandèmia. Així, va crear una plataforma en línia en directe i sota demanda i, des del primer moment, va apostar pel català com a llengua de comunicació i interacció, ja que l’idioma utilitzat durant les classes presencials també era el català.

Per altra banda, La Vostra Llar, amb residències a Blanes i Girona, va rebre el reconeixement a la MIPIME (micro, petites i mitjanes empreses) amb Valors per la seva tasca social en un context difícil com el de la Covid-19 i la integració dels ODS en l’atenció a la gent gran. Aquest premi va ser compartit amb Papelmatic.

Empar Moliner, la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa, l’Associació de Professionals de l’Audiovisual de Catalaunya, Bemyswim, Ingroup, Yerse, Mün Ferments, Sorbos i Iberspa també van ser premiats en la gala d’ahir.