La guerra d’Ucraïna ha aguditzat l’escalada del preu de la gasolina i el dièsel. El subministrament de combustibles a Europa s’està veient compromès pel conflicte desencadenat per Vladímir Putin, i ha disparat el preu dels carburants, que abans que esclatés el conflicte ja estava escalant i havia batut diversos rècords.

Les gasolineres temen que aquests preus provoquin una caiguda del consum. Les estacions de servei creuen que s’arribarà de manera imminent als 2 euros per litre.

Aquest dimecres, 9 de març, els preus mitjans dels carburants han continuat amb aquesta tendència alcista. El preu mitjà de la gasolina sense plom 98 s’ha posat a 1,957 euros per litre, molt a prop d’aquesta barrera dels dos euros.

Aquests són els preus mitjans dels carburants a Espanya a les 7 hores d’aquest dimecres:

Sense Plom 95 1,806 €/lSense Plom 98 1,957 €/lGasoil A 1,745 €/lGasoil A+ 1,840 €/lGasoil B 1,270 €/lGasoil C 1,350 €/lBiodièsel 1,705 €/lGas Liquat / GLP 0,916 €/l

Les gasolineres estan dividides sobre l’efecte d’aquesta pujada de preus. «Entre els nostres associats les vendes són entre un 15% i un 20% menors del que seria habitual», assegura a Efe el director general de la Confederació d’Empresaris d’Estacions de Servei (CEEES), Nacho Rabadán. Les estacions de serveis han passat a comprar el carburant més car i els clients s’estan proveint menys, malgrat que no traslladen tota la pujada de preus al sortidor. De fet, assegura que els seus marges de benefici, si n’hi ha, es queden en l’1%.

No obstant, altres fonts del sector observen un interès dels ciutadans que més atenció presten al preu dels carburants per omplir el dipòsit abans que pugi encara més.

Així, el director general del Grup Moure, Manel Montero, assegura que a la seva xarxa de gasolineres ‘low cost’ de moment no «s’està registrant una caiguda del consum de gasolina». De fet, hi observa un creixement del consum, que explica pels «intents de les famílies per omplir el dipòsit» abans que la gasolina o el gasoil s’encareixi encara més.

Rècord el dia que va començar la invasió

El màxim exponent d’aquesta actitud es va constatar el dia que va començar la invasió russa d’Ucraïna, el 24 de febrer, quan, segons l’Associació Nacional d’Estacions de Servei Automàtiques, algunes de les seves empreses associades van batre rècord de vendes en un dia. «A finals de febrer vam superar el rècord de proveïments, venent més d’1,7 milions de litres en un dia, una xifra que no havíem vist mai, així que hem reforçat el nostre servei davant l’augment de clients per absorbir tota la demanda que ens arriba», segons explica a Efe un portaveu de Ballenoil.

Manuel Santiago, conseller delegat de Petroprix, també considera que «aquesta situació de pujada de preus ha provocat que els consumidors busquin alternatives més assequibles, cosa que està propiciant que les estacions de serveis automàtics guanyin quota de mercat».

Rebaixa de l’IVA

Amb l’augment de la tensió en el conflicte d’Ucraïna, les associacions d’estacions de serveis han reactivat el seu reclam al Govern sobre una rebaixa en l’IVA dels carburants del 21% al 10%, de la mateixa manera que es va fer amb l’electricitat. La proposta, que es presenta com una possible opció per contenir la inflació i minimitzar l’impacte que els carburants tenen a la butxaca de famílies i empreses, ha xocat amb la idea del comitè d’experts per a la reforma fiscal, que plantegen una pujada en la fiscalitat de la gasolina i el dièsel.

En cas de portar-se a terme una equiparació impositiva entre els dos carburants, el preu del dièsel es veuria incrementat en uns 11,5 cèntims, cosa que es traduiria en increments de 6,3 euros a l’hora d’omplir el dipòsit mitjà d’un turisme dièsel.