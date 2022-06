El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista baixarà aquest dimecres un 16,31% respecte a aquest dimarts, fins als 218,55 euros per megawatt hora (MWh).

Aquest preu per als clients del PVPC és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda de les centrals de cicle co,mbinat per l'aplicació de "l'excepció ibèrica" per topar el preu del gas per a la generació d'electricitat.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista -el denominat 'pool'- se situarà aquest dimecres als 132,74 euros/MWh, el que suposa gairebé 12 euros menys que el preu d'aquest dimarts (144,66 euros/MWh) i un descens del 8,24%, segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollits per Europa Press.

El preu màxim de la llum per aquest 29 de juny es registrarà entre les 7 i les 8 del matí, amb 172,28 euros/MWh, mentre que el mínim del dia, de 92,07 euros/MWh, tindrà lloc entre les 6 i les 7 de la tarda.

A aquest preu del 'pool' se li suma la compensació de 85,81 euros/MWh a les de gas (una dada que encara és provisional i que sol variar), davant els 116,49 euros/MWh registrats per aquest dimarts. Aquesta compensació ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada.

Un 19,3% menys que sense aplicar-se la mesura

En absència del mecanisme de 'l'excepció ibèrica' per a topar el preu del gas per a la generació d'electricitat, el preu de l'electricitat a Espanya hauria estat de mitjana uns 270 euros/MWh, la qual cosa suposa uns 52 euros/MWh més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada, que pagaran així entorn d'un 19,3% menys de mitjana.

Respecte a fa un any, el preu de la llum per als clients de la tarifa regulada per a aquest dimecres suposa un 133,76% més que els 93,49 euros/MWh que va marcar de mitjana el 'pool' el 29 de juny de 2021.

El mecanisme ibèric, que va entrar en vigor el passat 15 de juny, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos, cobrint així el pròxim hivern, període en el qual els preus de l'energia són més cars.

En concret, 'l'excepció ibèrica' fixa una senda per al gas natural per a generació d'electricitat d'un preu de 40 euros/MWh en els sis mesos inicials, i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins a la finalització de la mesura.

Una rebaixa prevista del Govern del 15% en el rebut

El Govern limitava en els seus càlculs a un 15,3% la rebaixa en el rebut al consumidor d'electricitat mitjà acollit a la tarifa regulada PVPC durant els 12 mesos d'aplicació del topall aprovat a la generació d'electricitat a partir de gas natural, segons consta en la memòria d'impacte que acompanya el decret llei i a la qual ha tingut accés Europa Press.

Per al consumidor industrial, totalment exposat al preu 'espot', el Govern estimava una rebaixa d'entre el 18% i el 20%, oscil·lant el primer mes del mecanisme entre el 15% i el 17%, i entre el 13% i el 15% en l'últim.

Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada --el denominat PVPC--, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de llars al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure.

De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha constatat que en 2021, en el marc de l'espiral alcista de l'energia, al voltant de 1,25 milions de persones van passar del PVPC a una tarifa en el mercat lliure a preu fix.

El decret llei per a ampliar les mesures per a pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna, aprovat dissabte passat pel Govern, inclou una rebaixa de l'IVA de la llum del 10% al 5%. Fa un any ja es va aprovar una rebaixa d'aquest impost del 21% al 10% i ara es retalla fins al 5%.