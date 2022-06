La dimissió del president de l’INE genera una gran polèmica

La dimissió, dilluns, del president de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez de Poo, enmig de tensions amb el Govern relacionades amb el càlcul del PIB i de l’IPC, ha provocat crítiques de funcionaris i de l’oposició política contra l’executiu, a qui acusen d’ingerència i danyar la reputació i la imatge d’independència de l’organisme públic, que depèn del Ministeri d’Economia.

Des del departament que dirigeix ​la vicepresidenta Nadia Calviño, no obstant, es nega de manera rotunda que hi hagi hagut pressions per forçar la dimissió del president de l’INE. Apunten que Rodríguez de Poo ja va comunicar «fa temps» la seva voluntat de deixar el càrrec (per al qual va ser nomenat el 2018) i afegeixen que des del Govern s’està oferint al ja expresident de l’INE la possibilitat de continuar col·laborant amb Economia com a assessor, o alguna altra figura institucional. Economia preveu completar «en les properes setmanes» el procés de nomenament d’un nou president, en el qual asseguren que s’estan valorant diferents perfils.

No té la mateixa opinió l’Associació d’Estadístics Superiors de l’Estat (Aese), des d’on es destaca que en els més de 30 anys de vigència de la llei de Funció Estadística Pública, cap president de l’INE va ser cessat ni convidat a dimitir «sense que hi hagués un canvi de Govern». Per a aquesta associació professional, integrada en la Federació d’Associacions de Cossos Superiors de l’Administració General de l’Estat (Fedeca), constitueix «el que suposa una novetat sense precedents, és que des del Govern mateix i, en particular des del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, es qüestionin les xifres d’Estadístiques de l’INE tan rellevants com l’IPC o el PIB, anunciant-se fa mesos des del mateix Ministeri la creació d’una estadística no oficial (atès que no està inclosa al Pla Estadístic Nacional) anomenada Indicador Diari d’Activitat per contraposar-la al mateix PIB», afirma Aese.

Unes hores abans que es conegués la dimissió de Rodríguez de Poo «per motius personals», quan els rumors sobre la seva sortida estaven creixent, aquesta associació professional va advertir que «un eventual cessament del president de l’INE -que no es va produir- podria ser interpretat per la societat com un atac a la independència de l’Institut, motivat pel fet que les xifres publicades per l’INE d’algunes estadístiques rellevants com les esmentades anteriorment, no estan en sintonia amb les previsions econòmiques del Govern». Per a aquests funcionaris, el que està en risc és «l’elevat crèdit del qual gaudeix en aquests moments l’estadística oficial d’Espanya».

Des de l’oposició, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va parlar directament de «cessament» i considera que és un «error» i una «pèssima notícia» per a la «credibilitat», «la fiabilitat» i la «reputació» d’Espanya.