Josep Sánchez Llibre (Vilassar de Mar, 1949) va ser ahir a Girona per mantenir una reunió de treball amb empresaris vinculats a la FOEG. Ho fa a menys de tres setmanes de les eleccions que molt probablement el situaran quatre anys al capdavant de la patronal.

Fa pocs dies, en l’entrega dels Premis Carles Ferrer Salat, Raimon Grífols, lamentava que, Catalunya havia perdut lideratge i ja no era «l’exemple a seguir». Hi està d’acord?

Hi coincideixo absolutament. Catalunya va ser fins al 2005 la locomotora econòmica d’Espanya i en els últims anys ha perdut pes específic tant econòmic com industrial. La ineficiència i ineficàcia de les administracions, també de la catalana, tenen part de responsabilitat en aquesta pèrdua de lideratge.

Hi ha qui ho atribueix al fet que des del govern central es legisla contra Catalunya i els seus interessos amb la voluntat de convertir Madrid en la gran capital econòmica de l’Estat.

No comparteixo aquesta tesi. Madrid té un valor afegit rellevant respecte Barcelona que és l’efecte capitalitat. Però no hem d’oblidar que Madrid ha sabut aprofitar millor que Catalunya la legislació fiscal per fer-se més atractiva i atraure empreses. Amb la mateixa legislació, Catalunya té 18 gravamens més que Madrid. A tot això, cal afegir els efectes de la burocràcia de l’administració catalana, sobretot a nivell municipal i de Consells Comarcals. Aquesta burocràcia ens resta competitivitat respecte altres comunitats autònomes.

Alguns empresaris que es queixen que les diferències entre els socis del govern català es traslladen a les conselleries, el que alenteix alguns projectes.

Passa en tots els governs de coalició. Hi ha formacions que frenen l’economia productiva i altres que la fomenten. En termes econòmics, el posicionament de JxCat és molt diferent al d’ERC. Ho estem veient amb temes com les energies renovables o l’ampliació de l’aeroport. Els empresaris demanem facilitats per invertir, fer créixer les nostres companyies i generar ocupació. Lamentablement, a vegades els empresaris troben més facilitats a Osca o Vinarós que no pas a Catalunya.

Quan va anunciar l’avançament de les eleccions a Foment va dir que estàvem a les portes de patir un huracà econòmic. No creu que ja hi som?

La situació és complicada, però pot anar a pitjor, i tan de bo m’equivoqui. Les previsions de molts organismes internacionals anuncien que l’actual conjuntura -alts preus de l’energia, dificultats de subministrament, inflació etc.- pot acabar derivant en situacions de recessió.

Ha citat la inflació, que tots notem quan anem al supermercat, paguem el rebut de la llum o omplim el dipòsit del cotxe. Amb aquests preus, no seria raonable una pujada generalitzada de salaris?

Des de Foment busquem la màxima complicitat amb els agents socials per intentar arribar a acords que no suposin indexar els salaris a la inflació. Hi ha moltes empreses i sectors que no poden assumir-ho.

I què es pot fer?

Reclamem que el govern de l’Estat prengui mesures similars a les que han adoptat altres països europeus. Per exemple, a França, Itàlia, Alemanya i Portugal han adequat el seu Impost de la Renda a la inflació dels últims mesos. Espanya podria deflectar la tarifa de l’IRPF i no ho ha fet. La inflació actual està contribuint a incrementar la recaptació fiscal i perjudicant empreses i ciutadans. També caldria impulsar bonificacions a les empreses que no poden repercutir l’increment de costos que estan patint.

Malgrat totes les incerteses, un dels èxits dels últims mesos és que el mercat de treball segueix creixent. Tem que es pugui frenar la creació d’ocupació?

Haurem de veure que passarà a la tardor. De moment, esperem una temporada turística molt bona, i això ajudarà a reforçar la conjuntura econòmica. Però en el mercat de treball ens trobem amb un problema greu: no trobem personal per donar resposta a la demanda de les empreses turístiques davant l’increment de l’activitat. Administració, patronal i sindicats hauríem de buscar-hi una solució. Com és possible que amb una taxa d’atur superior al 10% ens trobem amb aquesta situació?

Hi veu alguna explicació?

Tenim un problema d’economia submergida que s’ha d’atacar de manera frontal i sense por. No és normal que amb l’atur que hi ha Catalunya i Espanya la gent no vulgui anar a treballar a empreses que ofereixen sous dignes.

Foment va proposar la creació d’una Agència Independent davant l’alarmant dada d’execució de les inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya. En quin estadi està la proposta?

Vàrem plantejar que aquesta agència depengués del Congrés dels Diputats. Ja ho hem plantejat a les formacions polítiques, i algunes han fet seva la proposta. Altres ho estan analitzant.

I què hauria de fer aquest ens més enllà de comprovar les dades?

Catalunya ha estat maltractada per l’Estat en l’àmbit de la inversió en infraestructures. Aquesta agència, ja sigui dependent del Congrés o d’un consorci entre els governs espanyol i català, hauria de decidir que el remanent d’inversions no executades passi automàticament a un fons controlat per la Generalitat, i que aquesta tingui potestat per executar aquestes obres.

Fa unes setmanes va instar a replantejar la transició energètica per poder salvar la indústria del país...

Foment és partidària d’una transició energètica de la indústria, però cal adaptar-la a la realitat que tenim. Tots sabem que tenim una dependència important de l’energia nuclear. Al 2030 continuarà aquesta dependència. Ho diem nosaltres, i amb la boca petita també ho diu l’administració central. Potser cal allargar la vida útil de les centrals nuclears. D’altra banda, calen accions decidides per impulsar el biogàs i el biometà. A França inauguren tres centrals cada mes. Ja en tenen prop de 300, i a Espanya només n’hi ha tres! D’altra banda, tenim un problema important a Catalunya des de les administracions. Es promociona molt l’autoconsum, que no és suficient per a les necessitats que tenim. D’altra banda, molts ajuntaments posen traves a les infraestructures energètiques que ens han d’ajudar a transportar l’energia.

S’ha reunit amb empresaris gironins. Quines preocupacions li han expressat? Com veu la situació de l’economia gironina?

L’economia gironina té uns components molt similars als de la resta de Catalunya. És cert que hi ha un impacte important del turisme i que els empresaris contemplen de forma positiva els pròxims dos o tres mesos. Això no obstant, també estan molt preocupats pel fet que la inflació no esdevingui estructural, pels preus energètics, o per la falta d’inversions en infraestructures.