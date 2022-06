Espanya ja envia gas al Marroc a través de l’Estret, coincidint amb la celebració de la cimera de l’OTAN a Madrid, després d’activar els dos països el gasoducte Magrib-Europa, tancat per Algèria a finals de l’any passat.

En concret, segons la web d’Enagás, ja hi ha fluxos de gas cap al Marroc a través de Tarifa, amb la qual cosa el gasoducte s’estrena de manera inversa per primera vegada des d’ahir.

Segons fonts del sector consultades per Europa Press, hi ha un procediment exhaustiu per garantir que ni una molècula de gas d’Algèria passa al Marroc i que la connexió operarà amb regles de la Unió Europea, igual que les interconnexions existents amb França i Portugal.

La setmana passada, el Marroc va informar que tancaria en els pròxims dies el seu primer contracte per a la compra al mercat internacional de Gas Natural Liquat (GNL) que a continuació serà regasificat a Espanya d’acord amb l’acord assolit entre els dos governs després del tancament per part d’Algèria del gasoducte que proveïa la península Ibèrica a través del territori alauita.

Així ho revelava al Parlament marroquí la ministra de Transició Energètica, Leila Benali, segons informava la premsa local. «Hem rebut desenes d’ofertes per part dels operadors internacionals al sector», va indicar la ministra, avançant que «l’acord estarà tancat aquesta setmana o la vinent».

El Govern espanyol va anunciar a principis de febrer que havia accedit a la petició del Marroc de regasificar GNL a les plantes existents a Espanya i enviar-lo de tornada al país veí a través del Gasoducte Magrib Europa (GME), tancat per Algèria al novembre.

A finals d’abril, Algèria va amenaçar Espanya de tallar el contracte de subministrament de gas natural si una part acabava al Marroc, país amb el qual va trencar relacions a l’agost, després de ser informada oficialment pel Govern que es procediria a revertir el flux del GME. L’Executiu va assegurar llavors a Alger que el Marroc només rebrà el GNL que regasifiqui a Espanya, en cap cas gas de procedència algeriana.