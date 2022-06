Girona, tercera província d’Espanya amb una taxa més alta d’empreses

Girona manté un elevat esperit emprenedor. Segons dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE) de l’INE difoses ahir per Foment del Treball, a les comarques gironines hi havia l’any passat 64.258 empreses. Són 155 menys que l’any anterior, probablement per l’impacte de la pandèmia. De fet, a Girona feia set anys que el teixit empresarial creixia de manera constant.

De fet, creuant les dades d’empreses amb les de població, Girona se situa a la part alta del rànquing espanyol. Les últimes dades mostren que hi ha 817 empreses per cada 10.000 habitants, una proporció que només superen les Balears (836) i Barcelona (825). La mitjana espanyola se situa en 710. La contrapartida és que es tracta d’empreses de reduïda dimensió. Segons el DIRCE, el 91% de les empreses gironines compta amb una plantilla d’un màxim de cinc treballadors. De fet, més de la meitat del que el directori de l’INE considera empreses són persones físiques o empresaris individuals sense cap empleat a càrrec. Pel que fa a la distribució per tipus d’activitat, el sector serveis és clarament majoritari a les comarques gironines. El comerç compta amb 12.519 empreses i la resta serveis en té 38.217. A molta distància se situen les empreses dedicades al sector de la construcció (9.809) i la indústria (3.713). Per comarques, el Gironès és amb diferència, la que té un major teixit empresarial: 16.295 empreses actives. A continuació se situen els territoris situats a la Costa Brava: l’Alt Empordà (12.600 empreses), la Selva (12.376), i el Baix Empordà (11.802). Foment insta a les fusions Respecte al tamany de les empreses, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, assegurava ahir que era un dels punts febles del teixit empresarial, no només a Girona sinó al conjunt del país, respecte altres països europeus. En aquest sentit, instava els empresaris a explorar fusions amb altres empreses. També va destacar la importància de l’empresa familiar per a l’economia catalana.