La inflació ha tornat a donar al juny una pèssima notícia. Aquest mes, l’índex de preus de consum (IPC) ha pujat l’1,8% respecte al mes de maig, cosa que eleva la taxa anual de la inflació, fins al 10,2%, un punt i mig per sobre de la registrada el mes anterior, segons l’indicador avançat de l’IPC publicat aquest dimecres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta de la taxa més alta des de l’abril del 1985. La inflació subjacent, la que exclou els preus més volàtils d’aliments no elaborats i energia s’ha disparat fins al 5,5%.

En contra del que s’esperava, la pujada de l’electricitat i dels carburants tornen a estar darrere del nou impuls que ha agafat la inflació el mes de juny. L’entrada en vigor, el 15 de juny, del preu màxim del gas que s’utilitza en la generació elèctrica, no ha servit per torçar a la baixa la corba dels preus en un context en què l’onada de calor de mitjans de mes va disparar el consum d’energia i el seu preu. Per segon mes consecutiu, l’evolució de la inflació ha tornat a decebre les expectatives de retallada que esperaven els analistes. Ja va passar al maig, amb una pujada imprevista de la taxa d’inflació des del 8,3% de l’abril fins al 8,7%. I ha tornat a passar al juny, amb un nou repunt inesperat, fins al 10,2%.