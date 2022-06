Les aerolínies europees anticipen un estiu conflictiu amb cues i saturació

Les aerolínies europees preveuen un estiu marcat per les cues i la saturació. L’alemanya Lufthansa, una de les més grans d’Europa, ha enviat als seus clients una carta en què els adverteix que la manca de personal està causant problemes de puntualitat i qualitat de servei que s’agreujaran a l’estiu i que continuaran fins a l’hivern. «En les properes setmanes, a mesura que el nombre de passatgers segueixi augmentant, ja sigui per viatges de plaer o de negocis, és poc probable que la situació millori a curt termini. Massa empleats i recursos encara no estan disponibles, no només en els nostres socis d’infraestructura sinó també en algunes de les nostres pròpies àrees. Gairebé totes les empreses de la nostra indústria estan actualment contractant personal nou, amb diversos milers de contractacions planejades només a Europa. Tot i això, aquest augment en la capacitat només tindrà l’efecte estabilitzador desitjat quan arribi l’hivern», ha explicat el grup Lufthansa.

La manca de personal és especialment urgent en els aeroports britànics i a Amsterdam (Schipol). Fins ara, les companyies han cancel·lat al voltant de 40.000 vols programats entre l’1 de juliol i el 30 de setembre en connexions a Europa. Alguns malastrucs apunten la possibilitat que les cancel·lacions es disparin a 100.000 més si la demanda es manté forta, ja que serà impossible gestionar el trànsit de passatgers.

Efecte contagi

Els aeroports espanyols estan en general al marge d’aquesta situació de manca de personal, però s’espera un efecte contagi. Fonts d’Aena reconeixen la importància del problema que s’acosta per a aquest estiu, però afirmen que «s’està fent un gran esforç per part de tots els actors implicats, aerolínies i empreses de handling, per reduir l’impacte de les previsibles tensions que es produiran».

Entre les mesures que contribueixen a minimitzar la congestió, que ja és perceptible, hi ha l’increment del 10% de la dotació policial de control de passaports a l’Aeroport de Barcelona, per exemple. A nivell estatal, el reforç és de mig miler d’agents. Fonts de l’aeroport del Prat van explicar que els controls de seguretat tindran en compte especialment la sortida de passatgers (per evitar pèrdues de vols) i que l’operativa aèria intercontinental es veurà menys afectada. L’activitat gairebé s’ha recuperat a Barcelona (arriba ja al 80% dels vols del 2019), i això que falten els passatgers procedents de la Xina, de Rússia i els creueristes nord-americans.

L’aplicació d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ertos) durant la pandèmia va permetre Aena i Enaire (controladors aeris) conservar les plantilles i evitar els problemes existents a altres països. Però el servei aeri a Espanya quedarà tocat si les rutes europees pateixen els problemes anunciats.

La manca de controladors està afectant especialment cinc grans aeroports, amb gran flux de turistes a Espanya; a Londres (Heathrow i Gatwick), on British Airways ha hagut de retallar el 10% dels vols fins al mes d’octubre; a Amsterdam, a l’Aeroport de Schiphol; i a Frankfurt i Brussel·les els problemes van en augment. La vaga de Ryanair a Espanya també està causant problemes.

Lufthansa reconeix que ha cancel·lat centenars de vols. Però els vols són plens. L’overbooking o venda de més bitllets que la capacitat que tenen els avions ja s’està aplicant als vols europeus a totes les aerolínies. Easyjet reconeix que ja ha cancel·lat el 13% dels seus vols. La companyia no troba mà d’obra i culpa les restriccions imposades per la sortida del Regne Unit de la UE. Al voltant de 8.000 candidats a llocs de treball van ser rebutjats per la seva nacionalitat, el 40% europeus.

La situació de manca de personal és tan urgent que s’estan produint fluxos de treballadors a altres aeroports europeus. Algunes companyies i de handling que operen al Prat han arribat a proposar als seus treballadors traslladar-se a altres aeròdroms com Schiphol o Gatwick.