La pensió mitjana per jubilació a les comarques gironines aquest mes de juny s’ha situat als 1.147,35 euros, el que significa que puja un 6% més que al mateix mes de l’any passat, segons les dades facilitades ahir pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Aquesta prestació beneficia a un total de 108.821 gironins, una xifra una mica més elevada (+1,3%) que la que hi havia en el sisè mes de l’any passat, 107.360.

Tot i que la pensió mitjana ha augmentat en el darrer any -el juny de 2021 era de 1.082,16-, encara està per sota de la mitjana catalana i espanyola. A Catalunya, hi ha un total d’1.152.033 persones que tenen dret a aquesta pensió per jubilació, i de mitjana reben 1.279,82 euros. Uns números que, fins i tot, estan per sobre la mitjana estatal, que és de 1.254,66 euros. En el territori català, les pensions per jubilació han crescut un 5,7% en els últims dotze mesos, mentre que arreu de l’Estat la pujada ha estat del 5,5%. De fet, en totes les províncies espanyoles l’ajut ha pujat amb més o menys mesura. Àlaba, Biscaia i Astúries són les tres províncies on la prestació per jubilació és més gran, superant els 1.500 euros de mitjana.

Les pensions per jubilació són les que més representació tenen dins el global de prestacions fins al punt que, a les comarques gironines, suposen un 67% del total dels ajuts. I és que a la província hi ha hagut un total de 161.922 persones que han rebut alguna pensió aquest mes de juny, i 108.821 l’han cobrat per jubilació. L’ajut per jubilació també és el que, de mitjana, reparteix més diners dels cinc tipus de prestacions que concedeix l’Estat.

En aquesta xifra de més de 100.000 persones que tenen dret a la pensió per jubilació la segueix, de lluny, la de 35.955 persones que han cobrat una prestació per viudetat. Aquestes, han rebut de mitjana 693,93 euros. Després, es troben els 12.633 gironins amb una incapacitat permanent, que han cobrat de mitjana 1.005,57 euros. Aquest mes de juny també s’han donat 4.456 ajuts a persones orfes, que han rebut una mitjana de 379,69 euros. I, per últim, també hi ha hagut 57 persones que cobrat de mitjana 696,61 euros per algun favor familiar.

La mitjana de pensions contributives a Girona és de 1.014,25 euros, el que suposa un creixement del 6% respecte al juny de 2021, quan no s’arribava als mil euros. Respecte a l’any passat el nombre de persones de la província que té dret a aquest ajut ha pujat i dels 160.773 que hi havia, se n’han sumat 1.149 de nous per arribar a la xifra actual de 161.922.

Xifra rècord a Espanya

Pel que fa al conjunt d’Espanya, la nòmina de les pensions puja lleugerament i representa l’11,8% del PIB amb 10.832,2 milions d’euros. Això suposa un nou rècord i un increment del 4,7% respecte al juny de l’any passat. En total, a Espanya s’han abonat gairebé 10 milions de pensions aquest mes de juny (9.936.182), de les quals 6,2 són de jubilació i 2,3 de viudetat.

En aquesta xifra de més de 10 milions d’euros, no es té en compte que, aquest mes de juny, també s’abona la nòmina extraordinària. El seu import és del voltant de 10,5 milions d’euros, el que significa una pujada del 6,6% respecte a l’any passat.