La reforma de la cotització dels autònoms s’aplicarà en els propers tres anys

El Govern pretén tancar un preacord sobre la reforma de les cotitzacions dels treballadors autònoms aquesta mateixa setmana, segons apunten diverses fonts coneixedores de les negociacions. El ministeri dirigit per José Luís Escrivá va remetre ahir el sistema de trams que pretén que regeixi a partir del 2023 i que es desplegarà progressivament fins al 2025. El nou esquema va agradar a ATA i Upta i falta acabar de lligar els consensos amb Uatae per poder encarrilar aquest principi d’acord.

Al principi del mateix la diferència entre la quota més alta i la més baixa serà menor i a mesura que avanci el temps la bretxa s’anirà ampliant, en un efecte acordió. Els autònoms amb menors ingressos començaran pagant el 2023 una quota mensual de 245 euros, el 2024 aquesta baixarà a 237 euros i el 2025 s’estabilitzarà en els 230 euros. Per cotitzar segons aquestes quotes, el treballador per compte propi haurà d’acreditar uns rendiments nets (ingressos menys despeses justificables) de 670 euros o menys al mes. La quota mínima actualment és de 294 euros mensuals i pot optar-hi qualsevol autònom del RETA, independentment dels seus ingressos. A l’altra banda de la balança, la quota màxima començarà el 2023 en 500 euros, pujarà l’any següent a 530 i tancarà el desplegament en 590. Per pagar aquesta quota, l’autònom haurà de tenir uns rendiments de 6.000 euros o més al mes.

«S’ajusta molt al que nosaltres preteníem des del primer moment. Seria una autèntica irresponsabilitat no fer el canvi definitiu de model de cotització», va explicar el president d’Upta, Eduardo Abad, en relació amb la nova proposta de trams. «Ens sembla adequat, però no podem parlar de preacord fins que tinguem tota la proposta definitiva», afirmen fonts d’ATA. Des d’Uatae van insistir després de la reunió de dilluns que, més enllà de la reforma a tres anys que ja pretén tancar Escrivá, aquesta inclogui un compromís de tornar a seure el 2026 per abordar una segona fase, amb trams d’ingressos més amplis i que recuperi l’esperit del primer esborrany del Govern. Aquest situava la quota màxima en 1.125 euros, gairebé el doble que la nova quota màxima plantejada.

Publicació d’un reglament

Segons els trams de la darrera i definitiva proposta, tot aquell autònom amb rendiments nets inferiors a 1.300 euros al mes pagarà menys de quota amb el nou sistema; aquell entre 1.300 i 1.700 euros pagarà el mateix (si ara paga la quota mínima) i a partir dels 1.700 euros pagarà més (sempre tenint en compte que pagui ara per la mínima, que és el cas del 85% del col·lectiu d’autònoms persones físiques).

El pla del Govern és que la nova cotització de treballadors per compte propi entri en vigor a partir de l’1 de gener del 2023. Per això el BOE va publicar ahir un reial decret amb una mena de reglament per facilitar el camí al canvi de sistema i trams. Així des de Seguretat Social donen per complerta la fita compromesa amb la UE per a la recepció de part dels fons europeus.