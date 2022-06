Aquest dijous finalitza l’última pròrroga de la moratòria concursal, decretada el març del 2020 amb l’estat d’alarma i que eximia les companyies amb problemes d’insolvència de sol·licitar el concurs de creditors. Els experts anticipen una allau de fallides, tot i que no seran immediates perquè el termini per fer efectiva aquesta declaració és de dos mesos. És a dir, l’obligació de presentar concursos serà realment efectiva a partir de l’1 de setembre.

«Les empreses hi tenen un marge per evitar que es desencadenin processos que no es corresponguin amb la situació de solvència real», va dir dilluns la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Aquest temps també podria servir per reduir terminis respecte a la reforma de la llei concursal, que s’aprovarà aquest dijous al Congrés dels Diputats, però encara ha de passar el tràmit del Senat.

Segons la cooperativa d’advocats Red Jurídica, quan s’acabi la moratòria i passin aquells dos mesos, el fet que a Espanya hi hagi «unes 40.000 empreses zombis en situació de fallida tècnica» fa preveure que «els concursos de creditors es puguin disparar». Durant aquests dos anys sense obligació de presentar concursos, hi va haver companyies que no van tenir cap altra opció que fer efectiva aquesta situació de fallida.

En concret, el 2021 els concursos de creditors van créixer un 37,5% respecte a l’any anterior, mentre que el 2020 l’increment va ser del 57% des del 2019, segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Segons el despatx especialitzat RZS Abogados, «és molt probable» que aquest 2022 Espanya «quintupliqui els concursos anteriors a la crisi immobiliària» fins a superar la xifra rècord dels 10.000 concursos de creditors el 2013.

Reforma de la llei

L’objectiu d’aquesta reforma és «facilitar les situacions preconcursals i establir un sistema més ràpid per evitar la liquidacions de les empreses», explica el vicedegà de Registradors d’Espanya, José Miguel Tabarés. «Tot i que una altra qüestió és quin serà el text que finalment s’aprovi». Entre les esmenes introduïdes en el Congrés en destaca una que lliura pimes i autònoms d’empreses que hagin fet fallida de 20.000 euros (10.000 amb Hisenda i 10.000 més amb la Seguretat Social), segons va avançar El Periódico de España, diari editat pel grup Prensa Ibérica.

El procediment serà el següent: pels primers 5.000 euros de deute, l’exoneració serà íntegra; mentre que per la resta arribarà fins al 50%, fins al màxim total d’aquests 10.000 euros. Així, si un empresari o empresària arriba a la fallida i el deute que té amb Hisenda és de 8.000 euros, es podrà lliurar de 5.000 euros en primera instància i de la meitat dels altres 3.000 restants; en total: 6.500 euros exonerats. O si després de la fallida, el deute amb Hisenda és de 12.000 euros, l’exoneració podrà incloure 5.000 euros i la meitat dels 7.000 restants; en total 8.500.